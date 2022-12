Siniša Mihajlović je izdržavao i školovao sina iz veze koju je imao prije braka, ali je planirao da ga upozna tek kad napuni 18 godina. Na nagovor supruge taj susret dogodio se mnogo ranije - baš pred utakmicu Intera u kojoj je imao važnu ulogu.

Izvor: Profimedia

Smrt Siniše Mihajlovića potresla je sve u Italiji i Srbiji i podsjetila na to koliko je on zaista bio veliki - i na terenu i van njega. Ljudi su u kolonama u Rimu čekali da se poklone njegovom kovčegu izloženom u opštini Kampidoljo, a i sjutradan, kada je bio sahranjen u bazilici "Santa Marija dijeli Anđeli e dei Martiri". Saučešće su primali brojni članovi njegove porodice, a među njima i njegov vanbračni sin, Marko Mihajlović. On je položio vijenac kraj kovčega svog oca, koga je upoznao 2004, kada je imao 11 godina. Siniša ga je dobio iz veze prije braka sa Arijanom, u koji je stupio 2005. i sa kojom je dobio petoro djece. Ona je bila poznato TV lice, on fudbaler Sampdorije i ostala je uz njega sve do poslednjih dana, a njihov odnos bio je primjer velike ljubavi.

Mihajlović je priznao sina Marka, izdržavao ga i školovao, ali je imao namjeru da ga upozna tek kada napuni 18 godina, da bi mogli da razgovaraju kao odrasli ljudi. Ipak, na nagovor supruge Arijane taj susret dogodio se mnogo ranije. "Imam sina iz vanbračne veze. Priznao sam očinstvo i preuzeo obavezu da ga izdržavam i školujem. Ali, do sada sam ćutao o tome. Bilo mi je teško, srce mi se kidalo svaki put kada bih pomislio na njega. Morao sam da budem čvrst i istrajem u namjeri da se ne viđamo do njegovog punoljetstva kako bismo onda, kao odrasli ljudi, pričali o svemu, izgradili čvrst odnos lišen nesporazuma proisteklih iz mladalačkih, nezrelih postupaka", ispričao je Siniša 2004. godine u ispovijesti za "Gloriju".

Mihajlović je znao da ga Marko prati i nije mogao da bude miran sa činjenicom da njegov sin prati njegove utakmice, golove, pobjede, da slavi gledajući oca, a da ga zapravo nikad nije upoznao. "To saznanje me je pogađalo. Noćima nisam mogao da spavam svaki put kada bih čuo da je na pola metra od televizora kao hipnotisan gledao moju utakmicu. Stalno je tražio od majke da se upozna", rekao je Siniša.

Susret se dogodio prije tačno 18 godina, u decembru 2004, kada je "Žurnal" prenio da je Marko doputovao na aerodrom u Milanu i da su potrčali jedan drugom u susret. Dječak je samo vikao "Papa, papa, papa", a Miha je takođe emotivno podneo taj trenutak. Sve se to dogodilo pred meč Inter - Breša, 19. decembra 2014, pred koji je Siniša obećao Marku da će postići gol za njega - i to je i učinio. Arijana Mihajlović odvela je djecu u Mekdonalds, pa na stadion da navijaju za Inter i da Marko prvi put vidi uživo kako njegov "papa" igra fudbal.

Dok je namještao loptu za slobodan udarac, Miha je mislio o sinu i uspio je - zatresao je mreži i naravno, posvetio ga Marku. "Bog je bio na mojoj strani, hvala mu. Deki Stanković je znao sve, zato mi je i prvi dotrčao u zagrljaj pošto je lopta završila u mreži", pričao je Siniša Mihajlović o tom pogotku.

Izvor: Profimedia

Nažalost, otac i sin nisu posle toga ostali previše bliski, što je Mihajlović i priznao u jednom intervjuu pre nekoliko godina. "Žao mi je zbog toga. Marko je moj sin, prihvatio sam ga, zadržao ga, ali ga nisam odgajio. Nisam se čuo sa njim godinu dana. Tražio sam od njega da preuzme više odgovornosti, ali on nije bio u stanju. Zvao me je i nisam se javio. Zvaću ga kad budem bio spreman. Ako me neko razočara, potrebno mi je vrijeme", emotivno je priznao Mihajlović.

Siniša je uvijek otvoreno pričao o svom privatnom životu, pa je posebno potresan bio i intervju u kojem je priznao da su on i supruga Arijana pokušali da dobiju bebu i pre nekoliko godina, kada je ona imala 50. godina, ali ipak nije mogla da iznese trudnoću.