Kako je Siniša Mihajlović otkrio da boluje od teške bolesti i zaplakao kada mu je doktor to saopštio. Ali to nisu bile suze straha, on za njih nikad nije ni znao.

Siniša Mihajlović preminuo je u Rimu pre nedelju dana, posle duge i naporne borbe sa leukemijom. Teška bolest dijagnostikovana mu je u leto 2019. i vest da ima zdravstveni problem potresla je čitavu Italiju. Zajedno sa svojim klubom, Bolonjom, sazvao je konferenciju za novinare na kojoj je otkrio sve detalje, mada je italijanski list "Korijere delo sport" objavio tu vest kao ekskluzivu i naljutio sve na stadionu "Renato Dal'ara". "Sazvao sam ovu konferenciju za novinare i zamolio za privatnost, jer sam lično hteo da kažem ekipi i javnosti ovu vest. Nažalost, to se nije ostvarilo i nisu svi poštovali moju želju. U nameri da prodaju nekoliko stotina primeraka više, pokvarili su dugotrajno prijateljstvo", rekao je Miha, misleći na novinare navedenog lista.

Potom je potpuno otvoreno govorio kako je otkrio da je bolest prisutna u njegovom organizmu. Sve je počelo njegovim stanjem koje inače ne bi bilo znak za alarm, ali ovog puta je bilo drugačije. "Imao sam groznicu, koja me ne bi sprečila da odem na trening. Otišli smo na još jedan test i rezultati su pokazali leukemiju. Kada sam čuo vest, bio je to težak udarac. Sedeo sam danima i plakao. Život vam tada prolazi pred očima. Ali to nisu bile suze straha. Poštujem bolest i suoči su se sa njom hrabro", rekao je Mihajlović pred novinarima.

Usledili su testovi i rezultati koji nisu bili kao inače. "Nažalost, ili čak na sreću, izveli smo neke testove koji su pokazali anomalije koje nisam imao pre četiri meseca. Objasniću sve to jasno, jer ne želim da ljudi spekulišu. Reći ću vam istinu, kako stoje stvari. Posle toga, lekari će vas obaveštavati, uz poštovanje moje privatnosti", izjavio je on tada.

SIGURNO STE MISLILI DA SAM JEDAN OD POSLEDNJIH...

Mihajlović je saopštio da je bolestan u julu 2019, a manje od pola godine ranije sve je bilo sasvim u redu na ispitivanjima. "Siguran sam da ste svi mislili da sam jedan od poslednjih koji bi mogao da se razboli. Treniram, veliki sam i jak. Bio sam na testovima 28. februara i sve je bilo u redu. Trenirao sam svakog dana do maja, putovao sam svuda, igrao sam fudbal, veslao... Nisam osećao umor, ni bol. Sve je bilo normalno".

Siniša je bio krajnje oprezan jer je njegov otac preminuo od kancera i zbog toga je konstantno odlazio na ispitivanja i vodio računa. "Moj otac je umro od raka, tako da sam redovno odlazio na testove. Da nisam bio na testu, simptomi se ne bi pokazali još godinu dana. Niko od nas je bi trebalo da misli da je nepobediv. Svi mislimo da se to neće dogoditi baš meni, ali kada se dogodi, onda je to baš jak udarac. Onda se samo nadate da ste sve predvideli na vreme, jer postoji velika razlika da li to otkrijete posle dva meseca ili posle godine".

Mihajlovićeve reči potresle su sve. U Srbiji, Italiji i širom Evrope bio je poznat kao "ratnik" i besprekoran borac, ali je prethodnih godina imao protivnika koji ga je udario najsnažnije. "Bio sam savršeno zdrav na svaki način, a evo u kakvoj sam sad situaciji. To promeni vašu situaciju u trenutku. Sve se promeni momentalno. Kada spavate i imate košmare, probudite se, ali ovde se danima budite i shvatate da nije košmar, već da je stvarnost. Lakše je da se borite ako imate uvid u situaciju, ako se testirate i ako ste spremni", hrabrio je i tada Mihajlović sve, što je činio do poslednjeg dana i što je bila poruka koju je hteo da ostavi za sobom - da se uvek vredi boriti.

A kakvog je protivnika imao pokazale su i reči njegove doktorke iz Bolonje, Frančeske Bonifaci, koja je italijanskim medijima posle Sinišine smrti priznala da nije videla tako agresivnu formu leukemije, kao i da joj se sve vreme suprostavljao hrabro, kakav je i bio. "a mene je od prvog do poslednjeg dana on bio predivna osoba, vrlo jaka. Ukazao mi je svo moguće poverenje, no ova opaka bolest bila je najagresivnija sa kojom sam se do sada ikada suočila', rekla je ona. 'Dao nam je fudbalsku i životnu lekciju u svakom smislu, hrabrio je on mene, hrabrila sam ja njega. Jako je voleo život i sve je radio da nastavi da živi. Bio je spreman da izdrži sav bol i svu moguću patnju. Nije želeo da ostavi svoju porodicu. Obožavao je fudbal, to je bio njegov svet, ali porodica je bila njegov kiseonik", rekla je ona.

Nažalost, Mihajloviću je temperatura naglo skočila u nedelju, 11. decembra, usled infekcije i slabog organizma posle napornih terapija. Usledio je odlazak u bolnicu, u kojoj je bio u komi od ponedeljka. Preminuo je u petak, 16. decembar i ta vest je potresla sve i nedelju dana kasnije mnogima je teško da se pomire sa tim da je "Grande Miha" preminuo. On će zauvek počivati u Rimu, gde je veliki broj ljudi prisustvovao njegovom ispraćaju na trgu Ezedra, u bazilici "Santa Marija deli Anđeli e dei Martiri". Sinišin brat, Dražen Mihajlović, zahvalio je patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju za saglasnost vladici Andreju Ćilerdžiću da održi opelo. Patrijarh je lično dao odobrenje da se napravi pravoslavni krst da bi bio dopremljen u Rim. Pogledajte kako je izgledao ispraćaj velikog Siniše Mihajlovića: