Pep Gvardiola se oglasio na temu "najvećeg fudbalera ikad" i Lionela Mesija, novog na tronu.

Izvor: Profimedia

Da bi bio najbolji fudbaler svih vremena, Lionelu Mesiju je navodno nedostajao pehar sa Svjetskog prvenstva. Bio je to ultimativni argument kod mnogih zbog čega je Mesi "manje veliki" od Pelea ili Maradone, čak i od Kristijana Ronalda koji ima Evropsko prvenstvo, a ta priča je zvanično "arhivirana" 18. decembra kada je podigao zlatni globus. Većina je u to tom trenutku Mesija i proglasila za najvećeg ikada, ali ne i Pep Gvardiola.

Razlog zbog kog najbolji trener današnjice, vjerovatno i u istoriji, ne dijeli ovo mišljenje je jer za njega fudbal nije matematika i prebrojavanje pehara. Ako pitate njega, Mesi je i prije Svjetskog prvenstva u Kataru sjeo na tron.

"Svako ima svoje mišljenje, a dajem puno pravo onima koji kažu da su najbolji u istoriji Pele ili Maradona ili Di Stefano. Međutim moje je mišljenje poznato od ranije. Mesi je za mene najbolji i bio bi to i bez titule svjetskog prvaka", poručio je bez ikakvog dvoumljenja Pep Gvardiola koji sigurno već deceniju priča da je Argentinac za njega "GOAT", dakle mnogo prije nego što je sakupio rekordnih sedam Zlatnih lopti i pokorio svijet.

Gvardiola je naravno bio trener Lionelu Mesiju u njegovim "juniorskim" danima u Barseloni, kada je , tako da su sarađivali od 2008. do 2012. godine i zajedno podigli veliki broj trofeja, uključujući i dvije Lige šampiona.

Odavno je Gvardiola pričao koliko se divi Mesiju i da bi voleo da ga dovede u Mančester siti, ali je to bilo nemoguće, dok mu nikada nije bilo svejedno kada mora da igra protiv njega."Naravno, srećan sam zbog njega jer je to nevjerovatan uspjeh, ali to ne mijenja apsolutno ništa u mom mišljenju o njemu. Rekao sam mnogo puta, Mesi je najveći", zaključio je Gvardiola svoju raspravu o najvećem fudbaleru ikada.