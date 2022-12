Ibrahim Afelaj je pričao o danima sa vrhunca svoje karijere kada je zajedno sa Lionelom Mesijem.

Izvor: Twitter/The European Lad/Profimedia

Lionel Mesi trenutno sa Argentinom juri titulu prvaka sveta, a pred meč sa Holandijom koji očekuje "gaučose" u četvrtfinalu Mundijala u Kataru oglasio se i Mesijev bivši saigrač Ibrahim Afelaj, Nekadašnji fudbaler PSV-a i Barselone, bivši reprezentativac Holandije prisetio se dana kada je igrao rame uz rame sa Mesijem.

Afelaj je nakon sjajnog početka u PSV-u gde je debitovao kao golobradi mladić gde je od 2004. do 2010. godine odigrao preko 200 mečeva i dao 38 golova prešao u Barselonu, gde se nije snašao i karijera mu je otišla nizbrdo. Jedan od razloga je i ogroman pritisak koji osećaju fudbaleri u tom klubu, a taj pritisak je čak i velikana poput Mesija znao da dovede na ivicu.

"Imao sam priliku da osetim pritisak koji Mesi ima u svojoj karijeri. Pre nego što bi izašli na teren on bi samo otišao do toaleta i krenuo da povraća. Pritisak kome je on izložek i pritisak koji sam sebi stvara je neverovatan. Ljudi kažu da su fudbaleri jako dobro plaćeni za to, ali nema ovo nikakve veze sa platom", rekao je Afelaj u jednoj emisiji na holandskoj televiziji.

Afelaj je u Barseloni na papiru proveo pet godina od 2010. do 2015. godine i kao igrač Barselone ima osvojenu Ligu šampiona, Kup Kralja i Primeru, ali je na kraju skupio samo 35 nastupa za klub. Katalonci su ga poslali na prvu pozajmicu poslali 2012. godine u Šalke, potom je 2014. pozajmljen Olimpijakosu, a pre nego što je završio karijeru u PSV-u igrao je za Stouk četiri sezone.