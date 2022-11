Detaljne kalkulacije šta je potrebno Crvenoj zvezdi da bi na proleće igrala u Evropi. Može do Lige Evrope gde je čekaju teški rivali, ali i do Konferencijske lige gde su oni "po meri".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda večeras od 18.45 gostuje Monaku u poslednjoj i odlučujućoj utakmici grupne faze Lige Evrope. Situacija je kristalno jasna: samo pobeda bi Crvenu zvezdu mogla da odvede u nokaut rundu Lige Evrope, i to u šesnaestinu finala, s tim da ne zavisi samo od sebe. Za takav scenario neophodno je i da Trabzon ne savlada Ferencvaroš pred svojim navijačima, pošto u tom slučaju ni pobeda na Azurnoj obali ne bi bila dovoljna.

Ako bi Zvezda slavila u Monaku, pobeda Ferencvaroša ili remi u Trabzonu bi joj doneli drugo mesto u grupi, dok postoje i drugi putevi koji nisu ni blizu tako interesantni srpskom šampionu...

S obzirom da je na dnu tabele sa šest bodova, uz remi u Monaku - morala bi da računa na poraz Trabzona, ako želi da obezbedi nastavak takmičenja kroz Konferencijsku ligu. U slučaju istog broja bodova gleda se gol-razlika (pa broj datih golova), koji je u ovom slučaju na strani Turaka, tako da je jasno da će Milan Borjan morati dobro da "začara" svoju mrežu večeras, da se evropska sezona Crvene zvezde ne bi završila u novembru.

U slučaju da Crvena zvezda prođe kao drugoplasirana, sleduje joj šesnaestina finala Lige Evrope, odnosno kako to UEFA zove: plej-of za osminu finala. U toj rundi takmičenja Zvezda bi igrala protiv trećeplasiranih timova Lige šampiona, čija imena smo saznali u sredu. S obzirom na to da je bilo mnogo iznenađenja u grupnoj fazi elitnog takmičenja, to znači da bi neki od najvećih svetskih klubova mogli da dođu na "Marakanu": Ajaks, Bajer Leverkuzen, Barselona, Sporting, Salcburg, Šahtjor, Sevilja i Juventus.

Žreb za Ligu Evrope i Ligu konferencija je u ponedeljak, 7. novembra.

Već na prvi pogled jasno je da tu nema lakog protivnika, pa je tako već bivši pomoćnik crveno-belih Dejan Radenković izjavio da bi za Crvenu zvezdu čak bilo bolje da bude trećeplasirana i da nastavi takmičenje u Konferencijskoj ligi gde bi je čekali nešto slabiji protivnici.

Ako bi bila trećeplasirana, Zvezda bi ponovo igrala u šesnaestini finala, ali sa drugoplasiranima iz grupa Konferencijske lige - bez mogućnosti da to bude Partizan, koji doduše igra za prvo mesto i ima realne šanse da ga dosegne. Tu su za sada mnoge stvari otvorene i biće potpuno poznate tek nakon večeras odigranih utakmica, ali bi potencijalni rivali bili timovi poput Kluža, Moldea, Dnjepra, Leha, Silkeborga...

Crvena zvezda svakako neće igrati na kartu "bolja je Konferencijska liga", nego će pokušati da dođe do pobede nad Monakom kako bi nastavila tradiciju igranja evropskih proleća u Ligi Evrope, drugom po kvalitetu takmičenju koje organizuje UEFA. Moraće to da učini bez Aleksandra Dragovića, ali i bez Sekua Sanoga. Zbog toga je na Milošu Milojeviću da "izmisli" neko novo rešenje i videćemo da li će to biti povratak Slavoljuba Srnića i Marka Gobeljića - ili nas možda čeka ultra ofanzivna varijanta u kojoj bi u isto vreme na terenu bili Aleksandar Katai i Mirko Ivanić.