Vladan Milojević je potvrdio da ima želju da se vrati u Crvenu zvezdu jednoga dana, ako naravno klub to bude želeo.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Vladan Milojević je ostavio dubok trag u Crvenoj zvezdi i navijači nikada neće zaboraviti titule i značajne evropske rezultate i pobede koje je doneo za dve i po godine na "Marakani", a mnogi se potajno nadaju da bi jednoga dana mogao da se vrati u klub. I sam potvrđuje da to želi. U ovom trenutku to nije realno pošto njegov prezimenjak Miloš Milojević radi sasvim solidan posao i jasno je da ga Zvezda čak i u slučaju eliminacije iz Evrope neće tako lako odreći, dok i Vladan Milojević ima trenerski angažman na Kipru gde je odnedavno preuzeo APOEL.

U emisiji "Legende Marakane", koja je snimljena nešto ranije ove sezone, Vladan Milojević je poručio da na Crvenu zvezdu posle njega "gleda pozitivno" i da je zadovoljan onim što je urađeno od kada je otišao u decembru 2019.

"Mislim da je Zvezda u drugim brzinama sada i nije bilo lako nositi se sa svime. Zvezdan Terzić radi nestvaran posao u Crvenoj zvezdi sa svim svojim saradnicima i vratio je Zvezdu gde treba da bude i mislim da nema limita. Može još naravno da postigne, uz armiju navijača. Takođe, mislim da je Deki radio odličan posao i nastavio je gde sam stao. Postao je mnogo dobar trener, ali opet je to Zvezda i mislim da je na nekom drugom putu", rekao je Vladan Milojević prilikom gostovanja u emisiji na "Zvezda TV", dok je konkretno odgovorio i na pitanje o eventualnom povratku na stadion "Rajko Mitić".

"Ja sam zvezdaš i ja sam uvek tu i Zvezda uvek može na mene da računa. Niko Zvezdi nije mogao da kaže ne, odnosno barem ja ne mogu. Ako ikada bude potreba za Vladanom Milojevićem, tu sam. Ako bude - biće. Ako ne - ja sam opet tu. To je meni porodica, iznedrila me prvo kao čoveka, tu sam imao sjajne trenere i svi su me oblikovali. Uvek sam tu, tako da... Mislim da sam dovoljno rekao u odgovoru".

Vladan Milojević je u toku istog razgovora otkrio da mu je titula sa omladincima Crvene zvezde najdraža u karijeri, draža čak i od pobeda nad Krasnodarom, Liverpulom, Jang bojsima ili Salcburgom, dok se zbog meča sa Austrijancima i poteza koji je napravio na toj utakmici čak izvinio Veljku Simiću.

Čitavu emisiju "Legende Marakane" u kojoj je Milojević govorio o svojoj drugoj sezoni i trećoj sezoni u Crvenoj zvezdi, kao i o pokojnom saradniku Milanu Kosanoviću za koga je imao lepe reči, pogledajte ispod: