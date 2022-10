Vladan Milojević prisetio se anegdote iz duela sa Jirgenom Klopom, odnosno njegovim Liverpulom u Ligi šampiona u sezoni 2018/19.

Za sedam dana bliži se godišnjica najveće evropske pobede Crvene zvezde u 21. veku. Na "Marakani" je golovima Milana Pavkova pao Liverpul (2:0), ispostaviće se osvajač Lige šampiona iz iste sezone, a Vladana Milojevića od pomisli na taj meč i dalje prolaze žmarci. U emisiji "Legende Marakane", u kojoj je pričao i o svom eventualnom povratku u Zvezdu, dotakao se ove velike pobede, ali i teškog poraza koji je tome prethodio.

Iz sećanja navijača verovatno je i izbledelo kako je samo nekoliko dana pre istorijskog susreta u Beogradu, Liverpul slavio na Enfildu 4:0, uz čudnu utakmicu u kojoj smo videli penale, povrede...

Posle svega toga viđenog teško da je iko mogao i da pomisli da Crvena zvezda može da odgovori Liverpulu i pred svojim navijačima, kamoli da ih pobedi, ali Vladan Milojević priznaje da je bio optimista iako je bio svestan da je tim Jirgena Klopa, koji mu se šeretski osmehnuo uoči utakmice, neuporedivo jači, skuplji i kvalitetniji.

"Pa, pazite... Ja sam trener i verujem da će moja ekipa da pobedi i tako ekipu pripremim. Ne mogu da kažem jesam li znao ili nisam znao da ćemo pobediti. Igrali smo prvo na Enfildu, bilo je 4:0... Sećam se kad smo izlazili da sam se pozdravio sa Klopom. čim smo izašli, pre tunela i miks-zone. Znaš, rekao mi je "prošli put i nije bilo tako loše", ja nisam ništa reagovao - samo sam se pozdravio sa njim", prisetio se Vladan Milojević i osvrnuo se na meč u Beogradu.

"Bila je to utakmica u kojoj smo imali četvoricu povređenih igrača, to je sve zbog intenziteta. Srpska liga se recimo igra na 3.000 obrtaja, a Liga šampiona na duplo više. Mi to ne možemo ni da istreniramo, u Evropi imate 12 km više po meču. To je teško za nas, pucaju mišići - Čaušić, Pavkov, Jovančić, Krstičić... I desilo se, morate da imate sreće - ili da Borjan odbrani. Dali smo gol i ponela nas atmosfera, to je tako u fudbalu. Uz sve to perfektna partija Milana Pavkova. Šta sam ja razmišljao na poluvremenu? Kako mislite, nisam mogao da odem da kažem da ne igramo više. Igramo dalje, zaboravimo sve i morao sam da hrabrim igrače i da se ne plaše ničega i da daju sve od sebe. Da li će to biti dovoljno ili ne? Nikad se ne zna. Nije ta utakmica protiv Liverpula bila nešto drugačija od bilo koje druge. Uradili smo par korekcija koje se tiču tog trenutka, ali to uvek tako ide".

