Gol na meču Trabzona i Monaka nasmejao je svet...

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Komičan autogol na utakmici Trabzona i Monaka u Ligi Evrope nasmejao je ceo svet. Zaista neverovatan pogodak viđen je u završnici prvog poluvremena i taj gol na kraju je skupo koštao francuski tim, pošto su sami praktično pomogli protivniku i poklonili im bodove. Tragičar je bio defanzivac Malang Sar, mada ogromnu odgovornost za to ima golman Aleksander Nubel. Njih dvojica zajedno izveli su potez koji je teško opisati, ništa nije slutilo da će tako nešto da se desi, pa je nastao šok.

Igrao se 44. minut, bilo je nerešeno (0:0) i čuvar mreže gostiju dobio je povratni pas. I igrači domaćeg tima bili su daleko od lopte, svi su čekali da započne akciju ili da izbije loptu, a on je to učinio na nespretan način. Hteo je da doda loptu do saigrača, nije video da se Sar kreće u kaznenom prostoru, napucao je saigrača i lopta je završila u mreži. Svi na tribinama počeli su da se smeju, navijači Trabzona bili su oduševljeni, dok je Sar bio neutešan.

Ispostavilo se da je taj potez bio ključni, pošto je turski tim u drugom poluvremenu demolirao rivala. Dali us im još tri gola i već u 70. minutu imali su ogromno vođstvo (4:0). Sa ova tri boda stigli su do šest i po tome su se izjednačili sa Monakom. U isto vreme u ovoj grupi H igra se meč Ferencvaroša i Crvene zvezde. Pogledajte i kako je to izgledalo: