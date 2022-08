Nekadašnji kapiten Junajteda Gari Nevil ne može da dođe sebi posle još jednog katastrofalnog nastupa ekipe.

Izvor: Twitter/Sky Sports

Mančester junajted je doživeo ponižavajući poraz, novi menadžer Erik Ten Hag je ostao šokiran onim što je video protiv Brentforda (0:4), a bivši kapiten Mančester junajteda Gari Nevil nije mogao da dođe sebi od besa posle katastrofalnog nastupa. Nakon što je njegov klub doživeo drugi poraz u isto toliko mečeva ove sezone, Englez je poslao poruku porodici Glejzer, koja rukovodi klubom i to radi veoma loše.

"U Americi postoji porodica koja dopušta da njihovi zaposleni trpe doslovno sve udarce umesto njih. To je neoprostivo. Džo Glejzer mora da sedne u avion sutra, da sleti u Mančester i mora da se suoči sa problemima u klubu i da kaže svima šta je dođavola plan sa Mančester junajtedom. Šta on uopšte radi?", rekao je on.

Nevil nije poštedeo ni igrače, optuživši ih da igraju isto loše, nevezano za to ko je trener. U poslednjih godinu dana na klupi su sedeli Ole Gunar Solskjer, Ralf Rangnik i sada Erik Ten Hag i situacija se ne menja, a "crveni đavoli" tonu i tonu,

"Mančester junajted je pokazao pod prethodna tri menadžera da ima igrače koji ne rade naporno kao igrači protiv kojih igraju. Koliko puta smo rekli već da u fudbalu naporni rad pobeđuje talenat onda kada talenat ne radi naporno. Mančester junajted ne izgleda kao da radi dovoljno, ne trči brzo i izgleda kao da je ostao bez ikakvog samopouzdanja. Muče se teško već 12 meseci i neko će reći da ni ne zaslužuju pomoć, već da moraju da pomognu sami sebi. Danas je probijeno novo dno. Mančester junajted uspeva da svaki put dotakne sve niže i pitanje je kada će najdublje dno da dođe? Realnost je da je ovo stvarno, stvarno loše".

Junajted prolazi kroz katastrofalan period, a naredni meč igraće 22. avgusta na Old Trafordu - protiv Liverpula.