Trener srpskog šampiona govorio je pred prvi evropski meč Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde već su saznali protiv koga mogu da igraju u plej-ofu za Ligu šampiona, ali pre toga mora da se "preskoči" Pjunik. Crveno-beli će u trećoj kvalifikacionoj rundi igrati protiv šampiona Jermenije, a prvi meč se igra u sredu u Beogradu.

Pred taj susret novinarima se obratio Dejan Stanković, koji je govorio o prvom evropskom rivalu Zvezde u novoj sezoni, ali i o žrebu za četvrto kolo kvalifikacija - poslednju rundu pre grupne faze.

U prvom delu konferencije, Dejan Stanković se obratio gostima iz Jerevana, koji su napomenuli da je Pjunik autsajder.

"Možda nisu favoriti, ali danas svi igraju fudbal i to smo videli. Mi smo dosta radili i dobro smo se spremali. Znamo šta nas očekuje. Mnogo dobro smo analizirali ekipu Pjunika, ekipu koja dosta menja i igrače i u toku meča. Bićemo spremni. Poštujemo svakoga, ali na svom terenu očekujemo pun stadion i zajedno sa našim navijačima uradićemo sve da prođemo", zaključio je trener Zvezde.

Takođe, trener crveno-belih otkrio je da je prethodnih godina često bio gost Jermenije.

"Pratio sam mlade fudbalere do 14 ili 15 godina kada sam radio pri UEFA. Često sam odlazio u Jermeniju. Sada je to kombinacija domaćih igrača i dosta stranaca, a trener dosta 'skriva' na terenu. Prihvatamo ulogu favorita i od nje ne bežimo, ali dosta pametno ćemo ući u ovaj meč", rekao je Stanković.

Kao i bilo koji drugi evropski, Pjunik se neće skloniti protiv Crvene zvezde. Stručni štab je to video i kada je gledao revanš jermenskog predstavnika protiv Didelanža.

"Može da se diskutuje da li je bolje ili gore. Mi težimo da bude bolje i da naučimo na greškama. Radili smo dosta jako, spremali se za ono što nas očekuje. Možda utakmice na pripremama nisu izgledale kako smo očekivali, ali smo znali šta je krajnji cilj i čemu težimo. Zadovoljan sam kako igramo, zadovoljan sam fizičkom spremom, zadovoljan sam novajlijama koji su odmah shvatili gde su došli i kakve su ambicije, koliko je ovaj tim veliki. Počev od sutrašnjeg meča, nijedan meč neće biti lak. Nemoj da se zavaravamo da će to biti lako i da je zbog imena protivnika to dobijena utakmica. Da će neko izgubiti unapred, da će da se skloni, to ne piše nigde... Svi smo u stručnom štabu nakon poraza Pjunika u prvom meču mislili da idu dalje. Bili su organizovaniji, gladni uspeha", istakao je Stanković.

Na meču koji se u sredu igra na stadionu "Rajko Mitić" ne postoji rezultat koji bi zadovoljio Dejana Stankovića, jer je njemu jedini cilj prolaz nakon 180 minuta fudbala!

"Završni cilj je prolaz, sad kako će do toga da dođe... Mene previše ne zanima, bitan je prolaz u narednu fazu. Ako se to desi, bavićemo se daljim fazama. Za nas je presudno ovo treće kolo, to je od velike važnosti za klub, igrače, stručni štab, naše navijače. Treba da se naoružamo strpljenjem, oni će u gostima čekati kontre ili polukontre. Didelanžu su dali tri 'poklonjena' gola, ali i to treba zaslužiti. Očekujem jak otpor, a na nama je da ga slomimo što pre", rekao je Stanković.

Pjunik ima četvoricu srpskih fudbalera u klubu, ali to ne mora da bude njihova prednost pred navijačima Zvezde.

"Sigurno će njima biti lepo da dođu na Marakanu i osete atmosferu evropske utakmice na našem stadionu. Žao mi je što su u drugoj ekipi", dodao je trener Zvezde.

Što se tiče postave za sutra, Dejan Stanković je pričao o Erakoviću, Sanogu, Pešiću i Pavkovu!

"Eraković se oporavio od povrede, trenirao je juče i danas, ako ne bude nepredviđenih okolnosti igraće sutra. Ne bih sada da pričam o tome ko će izaći na teren i da li će zbog njihovih kontri igrati Sanogo, više će od naše markacije zavisiti. Igrali su na kontre i Radnik i Mladost, pa to nije uticalo na naš vezni red. Mi smo prošle godine dosta koristili formacije sa dva špica. Kada smo hteli direktan rezultat, igrali smo u rombu. Sigurno će kroz sezonu biti mesta za Pešića i Pavkova istovremeno na terenu. Kada igraju dva špica, nešto mora da se menja u veznom redu", zaključio je Dejan Stanković.