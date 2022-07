Trener Crvene zvezde Dejan Stanković bio je veoma zadovoljan trijumfom svog tima protiv Kolubare.

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su svoj perfektan start u novoj sezoni Superlige Srbije, pošto su u 2. kolu domaćeg šampionata lako savladali Kolubaru 5:0.

Ekipa Dejana Stankovića je svih pet golova postigla u prvom poluvremenu, nakon čega je bez ikakvih problema privela meč kraju. I trener crveno-belih je bio zadovoljan viđenim.

Zvezda je tako već zaposela vrh tabele sa gol-razlikom 9:0. Stanković kaže da njegov tim nije želeo da upiše kiks u ranom delu sezone, kao što je to bio slučaj pre godinu dana.

"Imamo školu od prošle godine. Uradili smo i takve pripreme da uđemo jako u sve mečeve, da spremni dočekamo i Evropu. Videli ste i po izmenama, hteli smo da odigraju igrači po 70-75 minuta, jer igramo nedelja-nedelja. Nemamo te utakmice sredom i treba nam i ta minutaža koju gledamo da raspodelimo na sve momke. Veoma sam zadovoljan prvim poluvremenom. Ne znam šta bih dodao na to. Možda par ishitrenih pasova u prvom poluvremenu, ali sve je bilo stvarno dobro", rekao je Stanković u izjavi za TV Arenasport.

Na ovom meču pažnju je privukao i mladi desni bek Nikola Stanković, koji je u drugom poluvremenu čak igrao i po levoj strani.

"Stanković je Zvezdino dete. On može samo da napreduje, danas je pokazao da možemo na njega da ozbiljno računamo na bilo kojoj poziciji. On zna kako da se nosi sa pritiskom i težinom dresa."

Šansu na stadionu "Rajko Mitić" dobio je i Stefan Leković, koji je u finišu meča propustio priliku da iz penala zatrese mrežu Kolubare.

"Idemo dalje, nema veze. Biće ih još u karijeri. Bitno je da momci rade kako rade, da su odani svom poslu i da daju sve od sebe", poručio je Dejan Stanković.

Sa druge strane, trener Kolubare Dejan Đurđević nije bio zadovoljan pristupom njegovog tima u prvih 45 minuta.

"Problem u prvom poluvremenu je u karakteru moje ekipe. Znali smo da je Zvezda neosporno kvlaitetnija, ali ako dozvolite da vam tako lako dolaze do gola, to je rezultiralo prvim poluvremenom koje treba što pre zaboraviti. Zvezda je od nas miljama daleko i po kvalitetu i organizaciono. Nemam problem sa rezultatom i kad izgubimo, imam problem sa karakterom u prvom poluvremenu. To se više neće ponoviti", poručio je Đurđević.

