Dejan Stanković je burno proslavio gol Crvene zvezde u Lučanima. Bio je to prvenac tek pridošlog Stefana Mitrovića...

Ne može mnogo fudbalera u istoriji Crvene zvezde da se pohvali da su na debiju postigli gol. Još manje je onih koji su to uradili za samo 25 minuta poput Stefana Mitrovića koji je pre samo nedelju dana stigao na "Marakanu", a već na svom prvom meču u crveno-belom je ostavio više nego pozitivan utisak!

Stanković je Mitrovića "ubacio" u igru odmah na startu drugog poluvremena u Lučanima, a odužio mu se golom, ispostaviće se za pobedu, već u 71. minutu na dodavanje svog idola Aleksandra Kataija.

Bila je to maestralna akcija Ivanića i Kataija koju je dobro ispratio mladi Mitrović, a zanimljivo je kako je Dejan Stanković emotivno doživeo taj pogodak. Odmah je skočio kraj klupe i obradovao se prvom pogotku novajlije, iako je znao mnoge golove ove sezone da proslavi bez preterane reakcije.

Podigao je ruke uvis dok je Mitrović trčao u naručje Kataiju, a koliko je gol važan bio najbolje govori i to što odbrana do kraja nije izdržala, pa je prvi put kapitulirala pred Lučancima. Ipak, na kraju pobeda Zvezde.

Pogledajte reakciju Stankovića još jednom!

"Emocije su neopisive. Hteo bih da se zahvalim Misteru na ukazanoj prilici da debitujem. Postigao sam gol i sigurno da nisam mogao ni da zamislim bolji debi u Crvenoj zvezdi. Kada sam ulazio u igru, Mister mi je rekao da igram kao što sam to radio u Nišu - opušteno, bez straha i sa slobodom. Sale mi je asistirao za gol. Neopisivo zaista, on mi je bio idol u Zvezdi, a sad možemo zajedno da igramo. Presrećan sam što mi je baš on asistirao za prvenac", ispričao je posle meča Stefan Mitrović i gol posvetio svoji roditeljima.

Zanimljivo, Mitrović je baš u prvom kolu napravio dar-mar u odbrani Zvezde, potom je pogodio protiv Partizana, a onda je Dejan Stanković naredio da dođe na "Marakanu".