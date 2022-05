Pevačica Katarina Grujić otkrila da "svaka žena ima ime, prezime i karijeru", ali i da ne pere dresove!

Izvor: MN Press/Marko Metlaš

Katarina Grujić uživa u skladnom braku sa Markom Gobeljićem sa kojim je nedavnod obila ćerkicu Katju, a sada je pevačica otkrila da ne voli što je žena fudbalera.

"Ljudima je to kao fascinantno kao biti žena fudbalera. Možda je to vređanje jer većina žena od fudbalera ima svoje ime i prezime i svoje zanimanje ili karijeru, a i da nema, domaćica je i to je neki posao. Samo je udata za tog svog čoveka, ima decu ili šta god. Nema potrebe tako to etiketirati", rekla je Katarina i otkrila šta joj najteže pada.

"Dresove ne peremo kod kuće, tako da nemam obaveze.. Šalu na stranu, jedino što mi smeta kod njegovog posla jesu ti karantini koje ima i po 3 puta nedeljno, a ja kako radim svakog vikenda često smo odvojeni. Ali dobro, onda se nekako više uželimo jedno drugog pa je i slađe kada se vidimo", rekla je pevačica u emisiji "Kontra šou" na Kurir televiziji.

