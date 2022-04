Selektor Srbije prepričao razgovor odmah posle žreba

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije

Odmah posle žreba za Svetsko prvenstvo, selektor Srbije doživeo je i pokušaj nekih inostranih novinara da iz njega "izvuku" izjavu koja ne bi bila u vezi sa sportom, već sa politikom.

U razgovoru sa novinarima u Dohi, Piksi je otkrio kako je protekao taj razgovor, tokom kojeg nije hteo da "nasedne" da priča o nečemu što nije fudbal.

"Jedan novinar u miks-zoni je postavio to pitanje u vezi sa politikom i Švajcarskom. Rekao sam mu da ga nisam razumeo. 'Prijatelju, ne znam šta me pitaš'. Politika je drugo pitanje, to me ne zanima. Smiri se malo i nemoj da talasaš previše. Izbegao sam da odgovaram, jer je potpuno nepotrebno da ulazimo u to. Hoću i našu reprezentaciju da držim po strani što se toga tiče. Nismo mi tim koji će da ide na tu kartu ludačkih izjava, da vređaš nekog, pa da ga emotivno ugrožavaš. Što se nas tiče, neće biti drugih problema", rekao je Piksi, a preneo Fudbalski savez Srbije.

Naravno, meč Srbije i Švajcarske 2. decembra imaće posebnu težinu jer su fudbaleri te reprezentacije poreklom sa Kosova i Metohije pre četiri godine provocirali naše igrače u Rusiji. Provokatori su i dalje timu - Đerdan Šaćiri je i dalje jedan od lidera, a Granit Džaka je kapiten i oglasio se o žrebu.

Selektor Srbije otkrio je i koji važan predlog je podneo u razgovoru sa ostalim selektorima, dok je u subotu obišao i bazu "orlova" tokom Mundijala u Kataru naredne jeseni.