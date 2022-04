Dragan Stojković raduje se meču sa Švajcarskom, ali ga ne gleda sa navijačke strane.

Izvor: MN Press

Fudbalska reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu u Kataru igraće protiv Brazila, Švajcarske i Kameruna, a samo je Kostarika falila kako bismo dobili identičnu grupu kao pre četiri godine u Rusiju.

"Ne znam gde je Kostarika. Očekivao sam i njih. Zamalo da nam se ponovi ista grupa... Eto, samo je Kamerun novi", nasmejao se srpski selektor Dragan Stojković u prvom razgovoru sa medijima nakon žreba u Dohi, dodavši sasvim ozbiljno da smo dobili "tešku grupu".

Ipak, selektor Stojković je svestan da kada odeš na Mundijal - ništa ne može da ti "padne sa nebesa" ili da te neko časti, tako da je poručio da na svakoj od tri utakmice moramo da damo maksimum i neće biti problema.

Zanimljivo je da Srbija otvara Svetsko prvenstvo protiv Brazila, a "zatvara" protiv Švajcarske.

"Ma isti đavo... Prva, druga, treća - moraš da igraš sa njima. Ja se radujem i srećan sam što igramo sa Brazilom. Kad se priča o fudbalu, ne možeš da ne pomeneš Brazil. Hajde da vidimo kakvi su. Nećemo pratiti tradicije i statistike jer bismo otišli u neka druga razmišljanja. Moramo da budemo u svakoj utakmici na visokom nivou", kazao je Stojković koji je bio jedan od najraspoloženijih trenera u Kataru.

Svima je već u glavi osveta protiv Švajcarske za poraz od pre četiri godine u Rusiji, kada je Srbija izgubila pogotkom u 90. minutu Džerdana Šaćirija, uz provokacije i skandalozno loše suđenje. Hoćemo li se osvetiti?

"Ma kakva osveta?! To je totalna glupost. Nemaš ti tu šta da se svetiš bilo kome. Ovo je sport, ovo je igra. Pobedili nas ljudi 2:1, bila ona frka oko VAR-a i onog nemačkog sudije (Feliks Briha prim. aut.) što nije hteo da gleda snimak. Nosićemo se... Ne razmišljamo o osveti već da na terenu budemo pravi. Interesuje nas naš zacrtani cilj. A to je da odemo u drugi krug, ne interesuje me prvi ili drugi", poručio je Dragan Stojković.



Nije želeo dalje u "matematiku", pošto Srbiju u osmini finala najverovatnije čeka Portugal, a poručio je da mu je za sada Brazil pre svih u glavi jer je to prva utakmica na Mundijalu.

"Niti se bojim Brazila niti ću se bojati Brazila. A volim što igram protiv njih! Briga njih da li igraju prvu, drugu, treću... Koga Brazil da se boji? Učiniće sve da dobiju utakmicu. Ali i mi ćemo. Biće to dobra utakmica, ne sumnjajte. Ko god dođe na stadion, uživaće", zaključio je selektor Srbije.