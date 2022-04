Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio na sastanku selektora u Kataru, a oni podržali njegovu ideju.

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen

Dragan Stojković Piksi sanja Svetsko prvenstvo u Kataru, ne plaši se Brazila i ne priprema osvetu Švajcarcima, a na licu mesta iskoristio je priliku da dodirne trofej. Da bi Srbija stigla do njega, srpski selektor je na velikom sastanku predložio veliku promenu pred Mundijal.

Legenda srpskog fudbala smatra da je potrebno povećati broj fudbalera koje selektori mogu da povedu na turnir, kao i da je neophodno omogućii svim igračima da sede na klupi za rezerve. Ovaj predlog naišao je na odobravanje njegovih kolega, pa je sasvim realno da se dogodi promena.

Piksi se u Kataru obratio ostalim selektorima, a oni su zaključili da je ideja dobra!

"Juče sam se dva puta javljao za reč na sastanku selektora koji smo imali i istakao sam svoje razmišljanje. Mislim da će ta ideja dobiti zeleno svetlo. Predlog je da svaka selekcija može u Katar da povede 26 igrača, 23 fudbalera i tri golmana. Smatram da je to optimalan broj i da selektori ne bi trebalo da imaju ništa protiv toga. Ima razloga zašto je to tako. Tu je kovid, tu su povrede, hiljadu nekih malih stvari koje mogu da utiču na sastav tima", otkrio je Dragan Stojković.

Velika promena ne bi bila obavezujuća za selektore, ali bi im mnogo značila u trenutnoj situaciji, posebno jer bi većina igrača stigla u Katar pravo iz klupske sezone.

"Bolje je da imamo 26 nego 23 igrača na raspolaganju. Nek 26 igrača bude maksimalan broj", zaključio je selektor.

Ukoliko bi selektori mogli da povedu tri dodatna fudbalera, trebalo bi omogućiti i da svi oni budu blizu dešavanja, da svako može da učestvuje!

"U mom drugom obraćanju celom skupu takođe sam rekao da svi ti igrači treba da sede na klupi. Ne treba da se desi da trojicu od njih moram da šaljem na tribine, nisu oni došli da bi sedeli i gledali utakmicu. Oni su došli da budu deo Svetskog prvenstva i to treba da osete. Vidim da su se svi složili, svi su bili za to i mislim da će to razmišljanje proći. Ako već tražite mišljenje trenera, evo vam mišljenje. Čisto i pošteno", dodao je Dragan Stojković.