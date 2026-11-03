Supermarketi širom Evrope bacaju velike količine pokvarene hrane nakon napada na rashladne uređaje.

Izvor: Maude BRULARD / AFP / Profimedia

Trgovinski lanci u najmanje sedam evropskih zemalja saopštili su da je temperatura u frižiderima i zamrzivačima u njihovim prodavnica tokom noći naglo porasla, u nekim slučajevima čak do 50 stepeni Celzijusa.

Prema pisanju BBC-ja, pogođeno je oko 40 prodavnica lanca Delhaize u Belgiji i Luksemburgu, nekoliko prodavnica lanaca ICA i Coop u Švedskoj, kao i 13 objekata lanca SuperValu u Irskoj. Španski El País navodi da je napad pogodio i 15 Carrefour i pet Spar prodavnica u Belgiji, dok su slični incidenti zabilježeni i u Holandiji, Estoniji i Finskoj.

"Oko tri sata ujutru probudili su me alarmi koji su počeli da stižu na moj telefon", rekao je za belgijsku televiziju RTBF menadžer nekoliko Delhaize prodavnica u Briselu.

Do tog trenutka hrana je već bila pokvarena. Jedna Delhaize prodavnica u belgijskom gradu Hoeilaart saopštila je za Het Laatste Nieuws da je morala da baci namirnice vrijedne čak 100.000 eura.

"Ne možemo da regulišemo temperaturu, niti da je promijenimo. Vruć vazduh ulazi u zamrzivače. Sve je uništeno", izjavio je Rikard Nilson, menadžer ICA prodavnice u švedskom gradu Šebu, za list Aftonbladet.

Za sada nije poznato ko stoji iza ovih napada. Ipak, prodavnice bacaju pokvarenu hranu, pa ona ne bi trebalo da završi u potrošačkim korpama.

Supermarket freezers in Belgium and Sweden hit by cyber-attack https://t.co/2xIIEucTdn — BBC News (World) (@BBCWorld)November 2, 2026

Mnogo više zabrinjava činjenica da su čak i obični zamrzivači u supermarketima postali meta hakera, a nedavno smo vidjeli i seriju napada na digitalne bilborde.

Stručnjaci koje citira El País smatraju da su bolja sajber zaštita i redovno ažuriranje softvera mogli da spriječe ove napade.

Kako je poručio evropski komesar za poljoprivredu i hranu Kristof Hansen, "pretvaranje hrane u oružje postalo je stvarnost".

Nije prvi put da su frižideri meta hakera

Prošlog mjeseca je oko 400 supermarketa u Francuskoj bilo pogođeno sličnim napadom. Među njima su prodavnice lanaca Intermarche, Cooperative U, Carrefour, Monoprix i E.Leclerc.

Hakeri su tada ciljali softver za upravljanje rashladnim sistemima danske kompanije Danfoss. Iz kompanije su objasnili da su napadnuti stariji uređaji za koje više nije bilo moguće obezbijediti bezbjednosne zakrpe.

U nekoliko prodavnica prijavljeni su i manji požari. Generalni direktor lanca Cooperative U opisao je napad kao "izuzetno ozbiljan i nezabilježen do sada", dok francusko tužilaštvo slučaj sada istražuje kao sajber kriminal.

Prema pisanju Reutersa, Pentagon ponovo ispituje kvarove rashladnih uređaja koji su se ovog ljeta dogodili u nekoliko američkih vojnih baza, zbog sumnje da bi i iza njih mogli da stoje hakeri.