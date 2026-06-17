Neki lažni adapteri počeli su da varniče nakon samo 10 sekundi rada, dok ih proizvođači pune plastelinom kako bi zavarali kupce da su teži i bezbedniji.

Izvor: SMARTLife

Britanska grupa za zaštitu prava potrošača Which? upozorila je javnost da se na popularnim onlajn prodavnicama i dalje masovno prodaju "potencijalno smrtonosni lažni punjači".

U najnovijoj istrazi, ova organizacija je kupila 15 USB punjača za telefone sa sedam velikih internet platformi - uključujući Amazon, AliExpress i eBay. Rezultati laboratorijskih testova pokazali su da su adapteri toliko loše napravljeni da svakome ko ih koristi preti ozbiljan rizik od strujnog udara, požara ili eksplozije.

Među testiranim primercima našao se i lažni Apple USB-C adapter od 35 W. Kako bi prevarili kupce, proizvođači su na kutiju utisnuli originalni Apple logo, ali su testovi odmah otkrili da je reč o kopiji.

Tokom testiranja, već nakon 10 sekundi rada počeli su da se čuju zvuci varničenja unutar punjača, gde struja skače između delova električnog kola. Da bi prevara bila potpuna, proizvođači su unutrašnjost punjača napunili plastelinom kako bi uređaj delovao teže, stabilnije i autentičnije u ruci.

Pored tehničkih opasnosti, više od polovine punjača nije imalo osnovne bezbednosne oznake niti prateću dokumentaciju, što znači da se po zakonu uopšte ne smeju naći u prodaji.

Organizacija Which? je zbog svojih nalaza pokrenula veliku kampanju kako bi se usvojili novi zakoni koji će onlajn prodavnice smatrati direktno odgovornim za bezbednost proizvoda koje nude na svojim sajtovima. Nadležni organi i regulatori za sada kasne sa primenom strožih mera, iako zakonski mehanizmi za kažnjavanje sajtova postoje u Velikoj Britaniji.

Stručnjaci apeluju na oprez prilikom kupovine i savetuju da se kupuju isključivo originalni punjači, bez obzira na to u kojoj zemlji živite, kako bi se sprečile nesreće, povrede i požari u kući.

Nažalost, nisu samo punjači problem. Dobro otvorite oči i kada birate, ali i kada rukujete USB kablovima.