Akcija tajvanskih vlasti šalje jasnu poruku da se kontrola tehnologije seli sa fabričkih traka direktno na teren, uz ozbiljne zatvorske kazne za prekršioce.

Izvor: YouTube / Supermicro

Tajvanske vlasti pokrenule su prvu veliku akciju protiv šverca napredne tehnologije u Kinu. Tri osobe su optužene da su falsifikovale dokumenta kako bi preko granice prebacile strogo zabranjene servere za veštačku inteligenciju, koji u sebi imaju moćne Nvidia čipove pod američkim sankcijama.U ovu istragu uključeno je oko 50 servera poznate kompanije Super Micro Computer.

Optuženi su podnosili lažne izjave o tome gde oprema zapravo ide, kako bi zaobišli stroge međunarodne kontrole i izvozne zakone. Tužilaštvo na Tajvanu ističe da su osumnjičeni svesno prekršili pravila u potrazi za ogromnom zaradom, zbog čega im sada prete ozbiljne zatvorske kazne.

Iako je broj zaplenjenih servera relativno mali, ovaj slučaj ima ogroman značaj za svetsko tehnološko tržište.

Tajvan igra ključnu ulogu u proizvodnji čipova, a ova akcija pokazuje novu, rigoroznu odlučnost tamošnjih vlasti. Predsednik Tajvana, Lai Čing-te, od početka svog mandata zauzima izuzetno oštar stav prema bezbednosnim rizicima i sumnjivim poslovima sa Pekingom.

Slični slučajevi šverca naprednog hardvera zabeleženi su i tokom ove godine u Americi i Singapuru.

Važno je napomenuti da same kompanije Nvidia i Supermicro nisu optužene za prekršaje u ovom slučaju. Američki proizvođači hardvera redovno sarađuju sa nadležnim organima i striktno poštuju važeće izvozne restrikcije.

Ova policijska akcija jasno pokazuje da se pravila igre menjaju. Vlasti su rešile da zakonskim kaznama potpuno zatvore prostor za šverc, pa se kontrola visoke tehnologije više ne svodi samo na zabranu prodaje u fabrikama, već na praćenje svakog koraka koji uređaj napravi od proizvodne trake do krajnjeg kupca.