TikTok novom funkcijom omogućava korisnicima da rezervišu hotele i atrakcije istog trenutka kada ih vide na svom fidu.

TikTok je upravo lansirao uslugu TikTok GO, kojom planira da se ravnopravno takmiči sa platformama kao što su Booking i Airbnb. Nova opcija omogućava korisnicima da, čim vide nešto zanimljivo na svom fidu, pronađu i rezervišu hotele, turističke atrakcije i zabavu direktno unutar aplikacije.

Logika je jednostavna. Umesto da korisnici izlaze iz aplikacije i guglaju destinaciju koju su upravo vidjeli, sada mogu direktno provjeriti dostupnost i rezervisati smještaj. Drugim riječima, cilj TikTok-a je da zadrži korisnike unutar sopstvenog ekosistema - od momenta inspiracije pa sve do same rezervacije.

TikTok GO takođe udara na imena kao što su Viator, GetYourGuide, Tiqets i Trip. Iako su neki od njih partneri u sistemu, oni su istovremeno i najveći konkurenti, jer za mlađe generacije TikTok polako preuzima ulogu glavnog pretraživača.

Ovo je velika vijest i za kreatore sadržaja. Influenseri koji objavljuju snimke luksuznih hotela ili skrivenih restorana sada mogu direktno da povežu svoj sadržaj sa rezervacijama i tako zarađuju proviziju.

"Svaki dan milioni ljudi na TikToku uče gdje da jedu, gdje da odsjednu i šta da rade sledeće. TikTok GO povezuje taj trenutak inspiracije direktno sa kompanijama koje stoje iza njega, i to je dobro za kreatore sadržaja, dobro za lokalne biznise i dobro za zajednice", kaže Izvršni direktor zajedničkog ulaganja TikTok USDS, Adam Preser.

Nažalost, postoji ograničenje. TikTok GO je trenutno dostupan isključivo punoljetnim korisnicima u SAD.