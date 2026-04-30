TI-84 Evo zadržava kultni dizajn bez interneta i distrakcija, ali donosi ozbiljna hardverska unapređenja za moderne učionice.

Izvor: Texas Instruments Education Technology

Kultni grafički kalkulatori kompanije Texas Instruments dobili su najmoćnijeg naslednika do sada pod nazivom TI-84 Evo, koji je dizajniran da ubrza i olakša rešavanje složenih zadataka - bez distrakcija.

Novi uređaj donosi ozbiljan hardverski skok sa procesorom koji je tri puta brži od prethodnika, uz 50% više prostora za iscrtavanje grafikona na ekranu

Ovo nije samo osvježenje starog modela, već potpuna evolucija platforme koja je decenijama standard među đacima i studentima širom svijeta. Naravno, kalkulator je sada potpuno prilagođen potrebama modernih učionica i budućim karijerama u nauci i tehnologiji.

Jedna od najvećih prednosti novog kalkulatora je dizajn koji je fokusiran isključivo na rešavanje zadataka, pa TI-84 Evo namjerno nema Wi-Fi konekciju, društvene mreže niti notifikacije koje prekidaju koncentraciju.

Dok aplikacije na telefonima nude brza rešenja bez pravog razumijevanja, ovaj uređaj pokušava da natjera korisnike da se fokusiraju na suštinu problema.

Vidi opis Kultni TI-84 kalkulator dobio moćnog naslednika: 3 puta brži procesor, ekran u boji i USB-C punjenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Texas Instruments Education Technology Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Texas Instruments Education Technology Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Texas Instruments Education Technology Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Texas Instruments Education Technology Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Texas Instruments Education Technology Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Texas Instruments Education Technology Br. slika: 6 6 / 6 AD

Predsjednica obrazovne divizije kompanije, Lora Čejmbers, istakla je da su zadržali sve što korisnici vole, ali su alat prilagodili zahtjevima novih generacija.

Uređaj donosi ekran u boji, moderan interfejs sa ikonicama i USB-C punjenje, dok nove funkcije omogućavaju lako praćenje grafikona i trenutno pronalaženje ključnih tačaka.

TI-84 Evo je dostupan u modernoj paleti boja, uključujući zelenu, roze, ljubičastu i srebrnu, po početnoj cijeni od 160 dolara na američkom tržištu.