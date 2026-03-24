Novi sistem u Apple Maps aplikaciji prikazivaće sponzorisane lokacije prilikom pretrage, slično Google Mapama, i biće dostupan na svim uređajima.

Apple planira da uvede reklame u svoju aplikaciju Maps kako bi dodatno monetizovao ovaj servis, a zvanična najava mogla bi da stigne već tokom ovog mjeseca.

Prema informacijama do kojih je došao Bloomberg-ov Mark Gurman, sistem će funkcionisati slično kao na Google mapama. Brendovi i trgovci će se nadmetati za ključne riječi i pozicije unutar rezultata pretrage.

Šta to konkretno znači?

Ako se, na primjer, u polje za pretragu ukuca "najbolja kafa", sistem bi na vrh liste mogao da izbaci sponzorisani listing obližnje kafeterije koja je platila za taj termin.

Reklame neće biti ograničene samo na iPhone. Planirano je da budu vidljive na svim Apple platformama - iOS, iPadOS i macOS, kao i na Apple-ovoj veb aplikaciji za mape.

Ovaj potez mogao bi da označavi novu eru za Apple-ove servise, gdje bi se fokus sa čiste privatnosti i korisničkog iskustva bez ometanja polako pomjerio ka povećanju prihoda od oglašavanja.