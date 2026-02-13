Uprkos rastu cijena DRAM i NAND čipova, Apple planira da iPhone 18 Pro modele u SAD zadrži na 1.099 i 1.199 dolara.

Izvor: Majin Bu

Rast cijena memorijskih čipova već mjesecima brine industriju, a istorija nas uči da takvi trendovi gotovo po pravilu završe višim troškovima za krajnjeg korisnika. Ipak, čini se da će Apple ovog puta pokušati da zaštiti kupce svojih Pro modela.

Prema navodima koje prenosi Gizmochina, kompanija ne planira da dodatne troškove prebaci direktno na korisnike.

Ako ne bude promjena u poslednjem trenutku, početne cijene iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max modela u SAD ostaće iste kao kod prethodne generacije, tvrdi analitičar Džef Pu. To znači da će osnovne konfiguracije sa 256 GB memorije koštati 1.099 dolara za iPhone 18 Pro, odnosno 1.199 dolara za iPhone 18 Pro Max.

Ovakva odluka dolazi u trenutku kada cene DRAM i NAND čipova rastu zbog snažne potražnje za potrebe AI infrastrukture i data centara. Interni izvori tvrde da Apple vodi agresivne pregovore sa dobavljačima memorije kako bi ublažio udar na troškove. Slični razgovori, navodno, vode se i oko panela za ekrane i modula kamera.

Kompanija je, prema istim navodima, prešla na tromjesečne pregovore o ugovorima za nabavku memorije, umjesto dosadašnjih polugodišnjih sporazuma. Takav potez donosi veću fleksibilnost, ali i rizik da cijene dodatno porastu tokom 2026. godine. Apple očigledno računa na obim proizvodnje i pregovaračku moć kako bi zadržao stabilne početne cijene.

Strategija je jasna - prag ulaska u Pro segment mora ostati nepromijenjen, čak i ako to kratkoročno znači blago smanjenje marži. Ovakav pristup ima smisla jer Apple-ov segment usluga nastavlja snažan rast i nedavno je donio više od 30 milijardi dolara prihoda u jednom tromjesečju. Stabilne cijene hardvera pomažu očuvanju tržišnog udjela, dok se eventualni pritisak na marže može nadoknaditi prihodima iz ekosistema.

Za razliku od Apple-a, ostatak industrije nema isti manevarski prostor. Analitičari upozoravaju da bi telefoni drugih brendova mogli da poskupe između 6 i 8% ove godine zbog nestašice komponenti. Ukoliko se prognoze obistine, Apple bi zadržavanjem cijena mogao da stekne dodatnu konkurentsku prednost.

iPhone 18 Pro linija očekuje se u septembru 2026. godine. Konačne odluke zavisiće od tržišnih uslova u trenutku lansiranja, ali za sada djeluje da Apple nema namjeru da podigne početne cijene svojih najvažnijih modela.