Investitori okreću leđa euforiji oko vještačke inteligencije dok Amazon, Google, Meta i Microsoft troše stotine milijardi na AI infrastrukturu i razvoj.

Izvor: SMARTLife

Euforija oko AI revolucije naišla je na nagli sudar sa realnošću. Tehnološki giganti su za kratko vreme "postali lakši" za oko bilion dolara tržišne vrednosti, dok investitori sve glasnije traže odgovor na pitanje - koliko će sve ovo zapravo da košta?

Fokus tržišta se brzo promenio. Umesto vizije budućih prihoda, u centru pažnje su ogromni troškovi. Četiri tehnološka giganta - Amazon, Alphabet, Microsoft i Meta - procenjuje se da će samo tokom 2026. godine potrošiti skoro 700 milijardi dolara na AI infrastrukturu. Taj iznos premašuje bruto domaći proizvod zemalja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Singapura.

Godinama su ove kompanije važile za pouzdane mašine za "štampanje novca". Danas se taj novac masovno preusmerava u skupe čipove i gigantske data centre, a posledica je sve realnija pretnja krize slobodnog novčanog toka.

Amazon je nedavno dodatno uzdrmao tržište najavom da planira kapitalne izdatke od čak 200 milijardi dolara, što je premašilo očekivanja analitičara za preko 50 milijardi. I nije se dugo čekala reakcija tržišta.

Cena Amazon-ovih akcija pala je nakon procena da bi kompanija već ove godine mogla da zabeleži negativan slobodni novčani tok od oko 28 milijardi dolara. Amazon je čak podneo prijavu SEC-u, ostavljajući mogućnost prikupljanja dodatnog kapitala kroz akcije ili dug, što samo pokazuje koliko je "sagorevanje gotovine" zbog AI ulaganja postalo ozbiljno.

Investitori traže brže povrate

Raspoloženje na Volstritu vidno se ohladilo. Kompanije poput Meta-e i Alphabet-a otvoreno poručuju da im je prioritet da predvode AI trku, bez obzira na cenu. Problem je što kratkoročni povrati i dalje nisu jasno vidljivi. Slobodni novčani tok Alphabet-a mogao bi da padne i do 90%, dok kompanija ubrzano ulaže kako bi Google Search i YouTube ostali relevantni u eri četbotova.

Meta prolazi kroz sličan zaokret. Analitičari sada projektuju negativan novčani tok za 2027. i 2028. godinu. To je dramatična promena za kompaniju koja je godinama sedela na ogromnim profitima. Čak ni Microsoft nije ostao imun - uprkos opreznijem pristupu, akcije su pale oko 17%, dok tržište vaga cenu AI "trke u naoružanju".

Zanimljivo, Apple za sada pliva uzvodno. Zbog znatno skromnijih kapitalnih izdataka u poređenju sa konkurencijom, Apple-ove akcije su porasle, podstaknute snažnom potražnjom za iPhone-om.

Tehnološki sektor se tako jasno deli na dva tabora. Optimisti veruju da današnja ulaganja stvaraju dugoročnu prednost koja bi vremenom mogla da donese bilione dolara prihoda. Pesimisti, međutim, upozoravaju na "binarnu opkladu", u kojoj se novac akcionara troši na potencijalni balon koji možda neće stići da se isplati, piše Android Headlines.

Da li će ova ogromna kocka definisati novu eru inovacija ili poslužiti kao skupa opomena, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – opklada na AI je dugoročna, a račun za nju tek počinje da stiže.