Zahvaljujući modelu pretplate i besplatnoj verziji, Spotify bilježi rast korisnika i prihoda, dok piraterija slabi.

Izvor: Unsplash/ Reet Talreja

Prije samo desetak godina piraterija je bila ogroman problem za muzičku i filmsku industriju. Danas je situacija potpuno drugačija. Zahvaljujući servisima kao što su Spotify i Netflix, legalan sadržaj nikada nije bio dostupniji.

Jedan od glavnih izgovora za pirateriju bio je nedostatak dostupnosti. Korisnici jednostavno nisu mogli da dođu do željenog sadržaja. Danas, uz mjesečnu pretplatu, imaju pristup milionima pjesama, filmova i serija - potpuno legalno i bez komplikacija.

A u nekim slučajevima, ne morate da platite ni cent.

Spotify, pored nekoliko pretplatničkih paketa, nudi i besplatan model. On uključuje reklame i određena ograničenja, ali i dalje omogućava pristup ogromnoj muzičkoj kolekciji. Upravo taj model pokazao se izuzetno popularnim.

Broj premium pretplatnika porastao je za 10 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Spotify sada ima 290 miliona korisnika koji plaćaju pretplatu. S druge strane, ukupan broj mjesečno aktivnih korisnika, uključujući i besplatne naloge, porastao je za više od 11 odsto i dostigao 751 milion.

Rast baze korisnika direktno se odrazio i na prihode. U poslednjem kvartalu prošle godine, prihodi su porasli 6 odsto u odnosu na kvartal ranije i 7 odsto u odnosu na isti period 2024. godine. Zato i ne čudi da Spotify danas kontroliše čak trećinu globalnih prihoda od snimljene muzike.

Jasno je da model striminga nastavlja da potiskuje pirateriju. A brojke pokazuju da su korisnici spremni da plate - kada dobiju vrijednost, piše Zimo.