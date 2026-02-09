Nakon višemjesečnih nagađanja, čelnici Trump Mobile-a otkrili su zašto T1 Phone još uvijek nije stigao u ruke kupaca, kao i redizajn kućišta.

Izvor: The Verge

Još od same najave T1 Phone-a sredinom 2025. godine, Trump Mobile nije uspijevao da odgovori na jedno jednostavno pitanje - da li ovaj telefon zaista postoji. Lansiranje se konstantno odlagalo, informacije su bile kontradiktorne, a uređaj je bio obavijen velom misterije.

The Verge je sada uspio da razgovara sa rukovodiocima kompanije Donom Hendriksonom i Erikom Tomasom, koji su otkrili šta se zaista dešava sa "Tramp telefonom", ali i kako će T1 Phone izgledati.

Prije svega - T1 Phone nije otkazan. Prema riječima čelnika, Trump Mobile se suočava sa nizom prepreka koje su dovele do konstantnog pomijeranja datuma lansiranja. Telefon je i dalje u planu, ali je proces razvoja daleko komplikovaniji nego što je u početku izgledalo.

Glavni razlog kašnjenja su izmjene dizajna i hardvera u poslednjem trenutku. Redizajnirano kućište sada ima izraženiji modul kamera, sa tri vertikalno poređana senzora. Zanimljivo je da, iako je prikazan na prototipu, T1 logo neće prisutan na finalnom hardveru, dok zlatna boja i motiv američke zastave ostaju dio identiteta uređaja.

Izvor: Trump Mobile

Promjene su vidljive i na zvaničnom sajtu. Umjesto ranijih tvrdnji, sada se navodi da se telefon samo sklapa u SAD, dok se komponente proizvode u inostranstvu. Detalji nisu precizirani, ali nije teško pretpostaviti da veći dio hardvera dolazi iz Kine.

Što se specifikacija tiče, T1 Phone će koristiti čipset srednje klase iz Snapdragon 7 serije. Na raspolaganju će imati do 512 GB interne memorije, uz podršku za microSD kartice kapaciteta do 1 TB. Kapacitet baterije iznosiće 5.000 mAh.

Sistem kamera uključuje glavni senzor od 50 MP, uz dodatnu telefoto kameru i ultraširokougaoni objektiv. Prednja kamera će, pomalo neočekivano, takođe imati rezoluciju od 50 MP, što zvuči impresivno - makar na papiru.

Cijena je i dalje nepoznanica. Iz Trump Mobile-a tvrde da će se kretati između 500 i 1.000 dolara, što je znatno iznad ranije obećanih 499 dolara. Ipak, kupci koji su već uplatili depozit od 100 dolara dobiće telefon po prvobitnoj cijeni od 499 dolara.