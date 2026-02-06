Ruski sateliti su se, prema navodima obavještajaca, opasno približavali evropskim komunikacionim satelitima i prikupljali osjetljive podatke.

Izvor: AP

Evropski bezbjednosni zvaničnici veruju da su dva ruska svemirska objekta presretala komunikacije najmanje desetak ključnih satelita iznad Evrope. Iako se o ovim incidentima tek sada govori javno, procjenjuje se da se ove aktivnosti odvijaju već godinama, daleko od očiju šire javnosti.

Rizik se ne svodi samo na curenje osjetljivih podataka. U najgorem scenariju, tvrdi se da postoji realna mogućnost manipulacije orbitama, izazivanja sudara ili potpunog onesposobljavanja satelita.

U centru pažnje su ruski sateliti Luč-1 i Luč-2, koji su primećeni kako izvode neuobičajene i teško objašnjive manevre u blizini evropskih geostacionarnih satelita. Njihova aktivnost je posebno intenzivirana u poslednje tri godine, paralelno sa rastom tenzija između Rusije i Zapada nakon invazije na Ukrajinu.

Analize orbitalnih podataka i teleskopska posmatranja ukazuju da su se ovi sateliti zadržavali u neposrednoj blizini evropskih komunikacionih sistema i po nekoliko nedelja. Od lansiranja 2023. godine, Luč-2 se, prema dostupnim informacijama, približio do najmanje 17 satelita koji pokrivaju Evropu, Afriku i Bliski istok.

Šef njemačke vojne svemirske komande, general-major Mihael Traut, izjavio je da postoji osnovana sumnja da ruski sateliti sprovode SIGINT operacije, odnosno presretanje i prikupljanje komunikacionih signala. Evropski obavještajni izvori navode da su se Luč sateliti vjerovatno pozicionirali unutar uskog snopa signala između zemaljskih stanica i satelita, prenosi Financial Times.

Izvor: L3Harris Technologies

Dodatni problem predstavlja činjenica da mnogi evropski sateliti koriste nešifrovane komandne veze. Razlog leži u tome što su lansirani prije nego što su savremeni sistemi enkripcije postali standard u industriji. U takvim uslovima, teoretski je moguće da neprijateljski akteri imitiraju zemaljske operatere i šalju lažne komande.

Takav scenario mogao bi da dovede do promijene orbite satelita ili njihovog potpunog onesposobljavanja. Iako se vjeruje da Luč-1 i Luč-2 nemaju direktnu sposobnost da fizički unište druge satelite, gotovo je izvjesno da su prikupili dragocjene informacije o njihovom radu i potencijalnim slabostima.

Praćenjem satelita moguće je utvrditi ko ih koristi, kao i gdje se nalaze zemaljski terminali. Takvi podaci kasnije mogu poslužiti za ciljano ometanje komunikacija ili izvođenje sajber napada u kriznim situacijama.

U međuvremenu je primijećeno da je Luč-1 krajem januara vjerovatno pretrpio kvar na pogonskom sistemu, uz djelimičnu fragmentaciju. Nakon toga, satelit je počeo nekontrolisano da se okreće u orbiti.

Evropski i NATO zvaničnici upozoravaju da su satelitske mreže jedna od najvećih ranjivosti modernih društava, jer njihovim onesposobljavanjem može doći do paralize čitavih država.

Izvor: B92