Analitičari upozoravaju da je tržište ostalo bez novog kapitala i likvidnosti.

Izvor: Smart Life/Unsplash

Cijena bitkoina sve češće bilježi nagle padove, a razlog više nije u tehničkim indikatorima, već u ozbiljnom nedostatku likvidnosti na tržištu. Kako ističe analitičar Ki Jang Džu, glavni pokretač prethodnog rasta - priliv svežeg kapitala - praktično je presušio, dok je BTC pod konstantnim pritiskom prodavaca.

Prema njegovim rečima, stabilizacija "Realized Cap" indikatora jasno pokazuje da na tržište ne ulazi novi novac. "Kada tržišna kapitalizacija pada, a 'Realized Cap' ne raste, to više nije bikovsko tržište", naglašava Ju. On podsjeća da su ulaganja kroz ETF-ove i agresivne kupovine kompanije MicroStrategy držali bitkoin blizu granice od 100.000 dolara, ali taj efekat sada slabi.

Bitcoin is dropping as selling pressure persists, with no fresh capital coming in.



Realized Cap has flatlined, meaning no fresh capital. When market cap falls in that environment, it's not a bull market.



Early holders are sitting on big unrealized gains thanks to ETFs and MSTR…https://t.co/OnnzQMy6Rapic.twitter.com/J0yTtCTQjr — Ki Young Ju (@ki_young_ju)February 1, 2026

Ju smatra da bi masovna kapitulacija, u rangu pada od oko 70%, bila moguća samo u scenariju u kojem MicroStrategy pređe iz uloge velikog kupca u prodavca. Ipak, on ne očekuje linearan slom tržišta. Umjesto toga, predviđa dug period bočnog kretanja, sa visokom volatilnošću i bez jasnog trenda, sve dok se ne pojave nove kapitalne injekcije.

Problemi sa likvidnošću posebno dolaze do izražaja u sektoru stabilnih digitalnih valuta. Analitičar Darkfost navodi da je kombinovana tržišna kapitalizacija stablecoina počela da opada još u decembru. Od tada je tržište izgubilo više od 13 milijardi dolara, od čega se čak 3,1 milijarda odnosi na Binance, što jasno ukazuje na povlačenje kapitala i povećanu averziju prema riziku.

Sve to pokazuje da trenutni pad bitkoina nije samo posledica tehničkih faktora. U pitanju su dublje, strukturne promjene na tržištu - nedostatak novih kupaca, smanjena likvidnost i oprez velikih investitora. Upravo ti faktori mogli bi da definišu kretanje kriptovaluta u narednim mjesecima.

S druge strane, TradingShot predviđa da će se bitkoin iz ovog pada izaći jači nego ikad, odnosno da će vrijediti čak 180.000 dolara.