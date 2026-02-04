NASA je odložila misiju Artemis II nakon što je tokom generalne probe otkriveno curenje vodonika na raketi.

NASA je odložila misiju Artemis II, tokom koje je planirano da četiri astronauta polete na put oko Mjeseca. Odluka je donijeta posle neuspješne generalne probe, kada su tokom završnih provjera uočeni tehnički problemi na raketi.

Tokom takozvane "wet dress" probe, koja podrazumijeva potpuno punjenje rakete gorivom, inženjeri su uočili curenje vodonika u bazi rakete Space Launch System. Test se izvodio u Kennedy Space Center na Floridi, prenosi NBC News.

Zbog uočenog problema, NASA je bila primorana da prekine probu nešto posle ponoći po istočnoameričkom vremenu, sa oko pet minuta i 15 sekundi preostalog vremena do simuliranog lansiranja. Inženjerski timovi odmah su započeli analizu prikupljenih podataka.

Nekoliko sati kasnije, oko dva ujutru po istočnoameričkom vremenu, agencija je zvanično potvrdila da odustaje od planiranog lansiranja misije Artemis II. Sada je glavni cilj da se detaljno ispita uzrok curenja i izvede nova kompletna proba sa punjenjem gorivom.

Prema trenutnim planovima, najraniji novi termin lansiranja pomjeren je za mart. NASA navodi da su dostupni lansirni termini od 6. do 9. marta, kao i 11. marta, dok se po potrebi razmatraju i dodatni datumi tokom aprila.

Ovo nije prvi put da problemi sa vodonikom utiču na Artemis program. Prethodna, bespilotna misija Artemis I iz 2022. godine bila je odložena čak šest mjeseci, nakon što je slično curenje otkriveno tokom prve "wet dress" probe.

Ulog je ovoga puta znatno veći. Artemis II biće prva misija u kojoj će ljudi biti lansirani na raketi Space Launch System i u kapsuli Orion.

