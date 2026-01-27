AirTag 2 donosi novi UWB čip, veći domet i glasniji zvučnik, dok dizajn ostaje isti kao kod originalnog modela.

Izvor: Apple

Bez velike pompe i prethodne najave, Apple je predstavio svoju prvu hardversku novinu u 2026. godini. U pitanju je druga generacija AirTag lokatora, proizvoda koji je na tržištu još od 2021. godine i koji se do sada praktično nije mijenjao. Iako je teži za 7%, novi model spolja izgleda identično, ali iznutra donosi unapređenja koja su korisnici dugo čekali.

Vizuelno, AirTag 2 ostaje vjeran originalu, što znači da će se savršeno uklopiti u postojeće priveske i dodatke. Apple očigledno nije želio da remeti postojeći ekosistem, pa je fokus, kao i mnogo puta do sada, stavljen isključivo na funkcionalna poboljšanja.

Ključna novina je novi Ultra Wideband (UWB) čip druge generacije. Novo rešenje omogućava preciznije lociranje na većim udaljenostima u odnosu na prvi AirTag. Iako Apple ne otkriva tačne brojke, navodi se da je domet povećan za oko 50%.

Vredi istaći da se isti UWB čip već koristi u iPhone 17 seriji, kao i u najnovijim satovima Watch Ultra 3 i Series 11. To znači da će korisnici ovih uređaja izvući maksimum iz nove generacije lokatora.

Izvor: Apple

Pored boljeg dometa, Apple je redizajnirao unutrašnjost lokatora kako bi ugradio glasniji zvučnik. To znači da će AirTag 2 biti lakše pronaći kada se zagubi u rancu, koferu ili između jastuka na kauču. Ovo je mala, ali veoma praktična promjena u svakodnevnoj upotrebi.

Unapređena je i funkcija Precise Finding u aplikaciji Find My. Ona kombinuje podatke kamere, senzora na iPhone-u i UWB čipa, kako bi korisnike što brže i tačnije dovela do izgubljenog predmeta. U praksi, navođenje bi sada trebalo da bude još intuitivnije.

Apple je posebnu pažnju posvetio bezbijednosti i privatnosti. Novi AirTag se i dalje oslanja na anonimni Find My sistem, ali donosi dodatne mjere protiv zloupotrebe. Jedna od njih je teže uklanjanje zvučne signalizacije, kao i novi metod resetovanja uređaja.

To znači da će pokušaji neovlašćenog praćenja biti dodatno otežani.

Prodaja AirTag 2 lokatora počela je istog trenutka kada je uređaj najavljen, a njegova cijena iznosi 29 dolara, odnosno 99 dolara za pakovanje sa četiri komada.