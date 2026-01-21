Prodaja pametnih telefona u Rusiji pala je do 25% tokom 2025, dok tržište polovnih bilježi snažan rast.

Izvor: SmartLife / GSMArena.com

Tržište pametnih telefona u Rusiji ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjoj deceniji. Tokom 2025. prodaja je pala između 19 i 25% na godišnjem nivou, a sve više korisnika se okreće kupovini polovnih uređaja. Prema podacima portala "Vedomosti", zasnovanim na informacijama distributera Fplus i maloprodajnog lanca M.Video, tokom 2025. ukupno je prodato oko 29,8 miliona pametnih telefona u vrijednosti od 720 milijardi rubalja.

Po broju prodatih uređaja, lider na ruskom tržištu ostaje kineski brend Redmi, a slede Samsung, kao i brzo rastući Tecno i Realme. Slika se, međutim, mijenja kada se pogleda prihod. Apple zadržava prvo mjesto, iako prodaje manji broj uređaja - naravno, zahvaljujući višim cijenama svojih telefona.

Podaci M.Video-a i Fplus-a pokazuju sličan trend. Tržište se pomjera sa češćih kupovina ka ređim, ali pažljivije promišljenim odlukama.

Pad tržišta u velikoj mjeri pokreće makroekonomska situacija. Visoke kamatne stope i slabija potrošačka aktivnost produžavaju životni ciklus pametnih telefona. To potvrđuju i izjave predstavnika Citilink-a, prema kojima korisnici sve rjeđe mijenjaju svoje uređaje, jer savremeni modeli traju duže i ne nude revolucionarne nove funkcije.

U takvom okruženju, programi zamijene starog za novo bilježe pravi bum. Samo tokom 2025. broj pametnih telefona predatih na zamjenu u mreži M.Video porastao je za 292%.

U "trade-in" programima najčešće se nalaze Apple i Samsung uređaji, ali se sve aktivnije uključuju i kineski brendovi kao što su realme, TECNO, HONOR i Huawei. Za mnoge korisnike, ovo se pokazuje kao najjednostavniji način da smanje troškove prilikom kupovine novog modela.

Još jasniji je trend na tržištu polovnih i obnovljenih telefona. Prema podacima platforme Avito, ukupan promet uređaja porastao je za 10% tokom 2025. godine.

I to nije slučajno. Prosečna cijena novog iPhone-a dostiže oko 70.000 rubalja, dok sličan polovan model košta oko 35.000 rubalja. Razlika od gotovo 50% sve češće preteže u korist polovnih uređaja.

Stručnjaci ističu da se ono što se dešava u Rusiji ne može smatrati izolovanim fenomenom. Jevgenij Haritonov, glavni urednik sajta Ferra.ru, navodi da je pad prodaje pametnih telefona globalni trend. Tržište se smanjuje u Indiji, Kini, pa čak i u Evropi, gdje je u pojedinim tromesečjima pad dostizao i do 9%.

Razlika je u tome što je u Rusiji ovaj proces izraženiji, a sekundarno tržište se iz alternative sve češće pretvara u glavni izbor potrošača.