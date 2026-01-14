Skoro svaki učenik koristi AI, ali nastavnike zabrinjava porast broja onih koji više ne mogu da završe domaći bez nje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Skoro svaki učenik u Hongkongu koristi vještačku inteligenciju, ali novi podaci otkrivaju zabrinjavajuću stranu tog trenda. Prema istraživanju uglednog think tanka Our Hong Kong Foundation, skoro svaki četvrti učenik ne može da završi domaći zadatak bez pomoći AI alata, što otvara ozbiljna pitanja o razvoju samostalnog razmišljanja.

Studija je sprovedena među 1.200 nastavnika i učenika osnovnih i srednjih škola u periodu od jula do decembra prošle godine. Rezultati pokazuju da 95 odsto učenika i 91 odsto nastavnika već koristi AI u nastavi, najčešće kroz otvorene međunarodne aplikacije poput Poe, DeepSeek i Doubao. Alati razvijeni unutar samih obrazovnih institucija gotovo da se ne koriste.

Najproblematičniji podatak je da oko 23 odsto učenika ima ozbiljne poteškoće da završi domaće zadatke bez AI pomoći, dok je dodatnih 16 odsto priznalo da u ove alate unosi lične podatke. Istovremeno, zabrinutost raste i među nastavnicima. Čak 71 odsto njih strahuje da AI slabi sposobnost rješavanja problema, dok 63 odsto smatra da ugrožava kritičko razmišljanje kod učenika.

Istraživačica Kinita Vong Tang-ki upozorava da problem nije sama tehnologija, već način na koji se koristi. Prema njenim riječima, AI pismenost mora da se podigne na viši nivo, kako bi učenici zadržali sposobnost nezavisnog razmišljanja i donošenja odluka.

Hongkong je još 2023. uveo osnovni AI program za mlađe srednjoškolce, koji pokriva tehničke osnove, ali i etičke i društvene aspekte. U osnovnim školama uvedeni su i moduli programiranja sa fokusom na algoritamsko razmišljanje. Ipak, prema mišljenju stručnjaka, to nije dovoljno.

Zamjenik direktora istraživanja Viktor Kvok Hoj-kit ističe da ne postoji sistemski plan koji jasno definiše šta učenici treba da nauče o AI u svakoj fazi školovanja. Odgovornost za to, kako navodi, leži na obrazovnim vlastima koje bi morale da postave jasne standarde i ciljeve.

Think tank dodatno upozorava da Hongkong nema centralizovanu AI platformu za obrazovanje, zbog čega škole pojedinačno kupuju pretplate, razvijaju slične alate i ponavljaju iste procese. To, osim troškova, nosi i bezbjednosne rizike, jer nastavnici često u AI alate otpremaju nastavne planove i udžbenike.

Rješenje koje se predlaže jeste jedinstvena državna AI platforma za sve škole, koja bi smanjila dupliranje posla, omogućila dijeljenje resursa i obezbijedila osnovni standard čak i za institucije sa manje sredstava. Uprkos ograničenjima kao što su nedostupnost ChatGPT i Gemini alata, stručnjaci smatraju da Hongkong ima dovoljno alternativa kroz kineske alate i druge platforme.