Galaxy A57 već je osvanuo na sintetičkom testu, iako smo od lansiranja udaljeni mjesecima.
Samsung je u martu lansirao Galaxy A56, a kompanija već radi na njegovom nasledniku, modelu Galaxy A57. Prototip A57 telefona pojavio se danas na Geekbench testu što je, kao i uvjek, otkrilo čipset koji ga pokreće.
Ispod "haube" predstojećeg modela nalazi se je Exynos 1680, naslednik Exynos 1580 čipa koji pokreće Galaxy A56. Novi čip je očigledno još u fazi testiranja, pa rezultate ne treba shvatiti previše ozbiljno. Ipak, telefon je u Geekbench 6.5 testu ostvario 1.311 poena u single-core i 4.347 poena u multi-core performansama.
Galaxy A57 koji je prošao kroz sintetički test imao je 12 GB RAM, a pokretao ga je Android 16.
CPU unutar Exynos 1680 SoC čipa djeluje kao kombinacija jednog glavnog jezgra čija brzina takta dostiže 2,91 GHz, četiri performantna jezgra takta do 2,6 GHz i tri efikasna jezgra takta do 1,95 GHz.
Glavna razlika u odnosu na prethodnika je to što novi Exynos ima jedno performantno jezgro više i jedno efikasno jezgro manje, dok radni taktovi ostaju isti. Naravno, moguće je i da je riječ o inženjerskom prototipu koji bi u finalnoj verziji mogao da ima drugačije specifikacije.
Samsung Galaxy A57 (SM-A576B) has appeared on Geekbench featuring Samsung’s in-house Exynos 1680 SoC.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd)November 21, 2025
Specifications
⬛ Exynos 1680
• 1 core @ 2.91 GHz
• 4 cores @ 2.60 GHz
• 3 cores @ 1.95 GHz
Samsung Xclipse 550 GPU
Android 16
12GB RAM
Geekbench scores:
•…pic.twitter.com/lCjIyF0xtF