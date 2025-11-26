Huawei Mate 80 serija želi da impresionira - i uspjela je u tome.

Izvor: Huawei

Huawei je u Kini lansirao Mate 80 seriju i na tržište donio najnoviju generaciju premijum uređaja sa novim dizajnom, vrhunskim kamerama, novim čipsetima i boljim performansama.

Seriju čine četiri nova modela - Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max i Mate 80 RS Ultimate Design. Uređaji nude različite kombinacije snage i mogućnosti i ciljaju različite tipove korisnika. Evo šta donosi nova generacija.

Dizajn

Izvor: YouTube / Sparrows News

Mate 80 serija prelazi na ravan dizajn, uz ravne ivice i zaobljene uglove. Zadržan je prepoznatljiv kružni modul kamere, koji podsjeća na Mate 40, ali sada dolazi sa dodatno poliranim okvirom. S druge strane, RS Ultimate Design koristi oktagonalni modul kamere.

Upadljiv detalj je i drugi prsten na poleđini, koji vizuelno stavlja do znanja gdje je zavojnica za bežično punjenje. U kombinaciji sa prstenom kamere, stvara se oblik broja 8.

Mate 80 RS nastavlja dizajn inspirisan trkačkim stazama, ali sada u kombinaciji sa ravnim ramom, što daje moderniji izgled. Serija ima IP68 i IP69 sertifikate, što znači otpornost na vodu, visoke temperature i pritisak.

Huawei Pro Max dizajn Izvor: Sparrows News

Ekrani

Huawei je sa novom serijom telefon potpuno prešao sa zakrivljenih na ravne panele, pa svi modeli dolaze sa 2.5D ravnim ekranom, kao i sa izrezom u istom za selfi kameru i sistem za prepoznavanje lica.

Mate 80 i Mate 80 Pro imaju ekrane dijagonale 6,75 inča, dok Mate 80 Pro Max i Mate 80 RS Ultimate Design dolaze sa 6,9-inčnim OLED ekranom.

Tu je LTPO osvježavanje od 1 do 120 Hz, PWM zatamnjivanje visoke frekvencije i velika brzina odziva na dodir. Međutim, najzvučnija novost je maksimalno osvjetljavanje ekrana do čak 8.000 nita, što Mate 80 seriju na ovom polju stavlja u sam vrh.

Performanse

Izvor: YouTube / Sparrows News

Mate 80 seriju pokreću Kirin 9030 i 9030 Pro čipovi, koji se razlikuju po RAM konfiguracijama, dok osnovni model koristi Kirin 9020. Najjači model, Mate 80 RS Ultimate Design, opremljen je sa čak 20 GB RAM-a - više nego ikada u Mate ili Pura liniji.

Huawei nije otkrio kompletne specifikacije čipova, ali je otkrio da Mate 80 Pro 12 GB RAM nudi 35% bolje performanse od Mate 70 Pro (Kirin 9020), a da Mate 80 Pro 16 GB i Mate 80 Pro Max donose 42% bolje performanse u odnosu na Mate 70 Pro+ (Kirin 9020).

Huawei je značajno pojačao i kapacitet baterija. Pro Max i RS imaju 6.000 mAh, dok Mate 80 i Mate 80 Pro nude 5.750 mAh. Serija podržava 100 W žično i 80 W bežično punjenje, kao i 20 W bežično obrnuto punjenje.

Ipak, možda i najzvučnija karakteristika novih telefona je autonomija baterije do čak 14 dana, koja je moguća isključivo kroz poseban režim uštede namijenjen avanturama na otvorenom.

Kamere

Izvor: YouTube / Sparrows News

Standardni Mate 80 na raspolaganje stavlja glavnu kameru od 50 MP, ultraširokougaonu od 40 MP sa f/2.2 otvorom blende, periskopsku telefoto kameru od 12MP sa f/3.4 otvorom i multispektralni kanal sa drugom generacijom "red maple" senzora.

Mate 80 Pro dobija 50 MP glavni senzor veličine 1/1.28", 40 MP ultraširokougaonu kameru i dual-periskop modul sa 4x i 8x uvećanjem, uključujući makro mogućnosti.

Pro Max i RS Ultimate Design se na to nadograđuju 50 MP makro telefoto kamerom i 50 MP super telefoto modulom sa optičkim zumom od 6.2x do 12.4x.

Svi modeli imaju fizičku promenljiv otvor blende i prednju kameru sa ToF senzorom za 3D otključavanje, a softver koristi XMAGE algoritme za kvalitetnije fotografije nakon snimanja.

Cijena i dostupnost

Izvor: YouTube / Sparrows News

Nažalost, još uvijek ne znamo da li će neki od modela Huawei Mate 80 serije ikada napustiti Kinu i stići kod nas, ali znamo cijene za kinesko tržište: