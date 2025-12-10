Decembar donosi tri spektakularne kiše meteora - Geminide, Urside i početak Kvadrantide.

Decembar donosi tri kiše meteora koje će obilježiti kraj godine i ponuditi rijetku priliku da vidimo neke od najspektakularnijih prizora na noćnom nebu. Ako pratite astronomske pojave ili jednostavno želite nezaboravan prizor, upišite sljedeće datume u svoj kalendar.

Kiša meteora Geminidi aktivna je od 4. do 20. decembra i jedna je od posljednjih velikih kiša 2025. godine.

Svoj vrhunac će dostići 14. decembra, kada je Mjesec u fazi opadanja. Ovo bi trebalo da poboljša uslove za posmatranje, jer će biti manje svjetlosnog zagađenja u vrijeme kada je poznato da Geminidi proizvode više od 120 meteora na sat.

Meteori povezani sa Geminidima spadaju među najsjajnije i najbrojnije na nebu i pojavljuju se kao višebojne pruge bijele, žute, zelene, crvene i plave, zahvaljujući elementima kao što su natrijum i kalcijum koji se nalaze u svemirskom materijalu, navodi BBC.

Zatim slijedi kiša meteora Ursidi, koja će biti aktivna od 17. do 26. decembra, sa maksimumom između 22. i 23. decembra. Meteori će izgledati kao da dolaze iz sazvežđa Malog medveda (Ursa Minor), po kojem su i dobili ime, a na vrhunce se očekuje oko 10 meteora na sat.

Ako propustite i Geminide i Urside, ne brinite.

Kvadrantidi su aktivni od 28. decembra i spadaju među najjače i najpouzdanije meteorske kiše u godini. Međutim, na njen maksimum moraćete da sačekate noć između 3. i 4. januara 2026. godine, kada će na nebu, ako bude vedro, moći da se vidi do 80 meteora na sat.

Međuzvjezdani posjetilac na najbližoj tački od Zemlje

Ovaj decembar takođe će obilježiti kometa 3I/ATLAS, koja će se 19. decembra naći na svojoj najbližoj tački od Zemlje.

U pitanju je međuzvjezdani objekat (tek treći ikad otkriven), što znači da potiče izvan našeg Sunčevog sistema. Nije gravitaciono vezan za Sunce i nikada se neće vratiti.

Prvi put je otkrivena u julu, a nedavna posmatranja pokazuju da je kometa razvila blijedoplavu nijansu, što ukazuje na moguću promjenu boje - treću od njenog otkrića.

Kometa je starija od našeg Sunčevog sistema, stara više od sedam milijardi godina, i pruža dragocjene tragove o formiranju planeta u drugim zvjezdanim sistemima.

Neće biti vidljiva golim okom, ali bi trebalo da se može uočiti amaterskim teleskopom.