Žrtve proganjanja u Južnoj Koreji moći će u realnom vremenu da vide tačnu lokaciju napadača. Aplikacija se povezuje i sa hitnim službama, a cilj je jasan - spasiti živote.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Južna Koreja uvodi tehnologiju koja do juče nije postojala ni u filmovima - žrtve proganjanja će uskoro moći da vide tačnu lokaciju napadača u realnom vremenu.

Ovo je najradikalniji bezbednosni potez u istoriji ove azijske zemlje. Aplikacija neće samo upozoravati žrtvu na opasnost, ona će joj pokazivati gde se tačno nalazi, u kom pravcu ide i koliko je blizu.

Razvoj aplikacije zvanično je najavilo Ministarstvo pravde Južne Koreje, a ona je deo izmena zakona o elektronskom nadzoru koje su već odobrene. Cilj je jasan. Žrtvama se više neće slati samo poruke upozorenja, već će imati direktan uvid u kretanje osobe koja im preti.

Proganjanje je poslednjih godina postalo jedno od najosetljivijih bezbednosnih pitanja u zemlji. Više teških zločina koji su usledili nakon dugotrajnog proganjanja izazvali su snažne reakcije javnosti i pritisak na vlasti da reaguju konkretnim merama.

Kako će nova aplikacija žrtvama prikazivati progonitelja u realnom vremenu

Po važećem zakonu, žrtve trenutno dobijaju samo SMS upozorenje kada im se progonitelj približi, ali bez informacije o pravcu kretanja ili tačnoj poziciji. Upravo ta nepreciznost je u praksi često otežavala reakciju i bekstvo.

Nova aplikacija će žrtvi prikazivati tačnu lokaciju progonitelja direktno na mapi pametnog telefona, što omogućava da se u realnom vremenu odluči o kretanju ka bezbednijem mestu. Lokacija se dobija sa elektronskog uređaja koji progonitelji nose po nalogu suda.

Ministarstvo pravde je potvrdilo i da se radi na povezivanju ovog sistema sa nacionalnim brojem za hitne slučajeve, kako bi policija mogla automatski da reaguje i pošalje patrolu čim se žrtva nađe u opasnosti. Ta integracija bi trebalo da bude završena već sledeće godine.

Tema proganjanja u Južnoj Koreji više nije apstraktan problem. Javnost je posebno bila potresena slučajem iz 2022. godine, kada je mladu ženu ubio bivši kolega koji ju je godinama proganjao. Iako ga je više puta prijavljivala policiji, nikada nije dobio zabranu prilaska jer je procenjen kao "niskorizičan".

Već godinu dana ranije donet je zakon protiv proganjanja koji predviđa kaznu zatvora do tri godine i novčanu kaznu do 30 miliona vona. Zakon je dodatno pooštren 2023. godine kako bi se lakše pokretali postupci protiv osumnjičenih.

Rezultati su odmah postali vidljivi. Broj prijava za proganjanje porastao je sa oko 7.600 slučajeva tokom 2022. godine na više od 13.000 u prošloj godini, prema podacima Ministarstva pravde.

Kritičari ukazuju da proganjanje u Južnoj Koreji ne može da se posmatra izolovano. Ono je deo šireg problema nasilja nad ženama, uključujući tajna snimanja, ucene i pretnje. Posebno su na meti žene koje se javno izjašnjavaju kao feministkinje, koje često dobijaju pretnje i bivaju izložene digitalnom linču.

U tom kontekstu, nova aplikacija za praćenje progonitelja predstavlja prvi ozbiljan tehnološki odgovor države na problem koji ima duboke društvene korene.

Da li ova tehnologija potpuno menja način zaštite žrtava

Ako se sistem pokaže efikasnim, Južna Koreja bi mogla da postane prva zemlja na svetu koja će masovno primeniti praćenje progonitelja u realnom vremenu putem državne aplikacije. Time se uvodi potpuno novi model zaštite, ali i otvaraju pitanja privatnosti, nadzora i bezbednosnih podataka.

Za žrtve, međutim, poruka je jasna. Umesto pasivnih upozorenja, dobiće konkretan alat koji može bukvalno da im spasi život.