Izvor: YouTube / XDA

U saradnji koju niko nije očekivao, Google i Apple udružili su snage kako bi drastično promijeniti način na koji prelazimo sa Android-a na iPhone i obrnuto. Prvi tragovi ove funkcije koja će zauvijek ukinuti muke oko transfera podataka otrkiveni su u najnovijoj Android Canary verziji.

Prema informacijama do kojih je došao 9to5Google, Apple i Google zajednički razvijaju sistem koji će značajno olakšati prebacivanje podataka sa starog na novi uređaj. Drugim riječima, bez dodatnih aplikacija i komplikacija, novi telefon će uskoro moći da povuče vašu kompletnu istoriju korišćenja sa druge platforme - i to uz podršku za više vrsta fajlova nego ikada prije.

Prvi korak u tom smjeru pojavio se u Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) verziji, koja je od 8. decembra dostupna za Pixel telefone. Apple takođe priprema svoje rješenje za iOS 26 developer beta verziju.

Naravno, Android Canary i iOS developer beta verzije nisu namijenjene širokoj publici, već developerima. Sa Google-ove strane, očekuje se da će funkcija u narednim mjesecima stići i u Android Beta izdanje, prije nego što bude potpuno spremna, odnosno prije nego što bude implementirana u stabilni Android.

Jedno je sigurno: prelazak sa Android-a na iPhone i obrnuto više nikada neće biti isti. Do tada, korisnicima su i dalje na raspolaganju postojeća rješenja - Apple-ova Move to iOS aplikacija i Google-ov Android Switch.