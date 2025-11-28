Jedna od najobimnijih implementacija humanoidnih robota počinje u Kini. Walker S2 modeli preuzeće dio bezbjednosnih i logističkih operacija na granici sa Vijetnamom.

Kineska kompanija UBTech Robotics dobila je porudžbinu vrijednu 264 miliona juana (oko 32 miliona eura) za uvođenje industrijskih humanoidnih robota Walker S2 na granične prelaze u provinciji Guangsi. Roboti će se koristiti za eskrot putnika, upravljanje protokom osoblja, patroliranje i logistiku.

Sporazum je potpisan sa centrom za humanoidne robote u obalskom gradu Fangčenggangu, na granici sa Vijetnamom. Plan je da isporuke počnu već u decembru.

Pored eskrota putnika, upravljanja kretanjem zaposlenih, asistencije u patroliranju i logističkim operacijama, Walker S2 roboti će takođe vršiti inspekcije u čeličanama.

Slični humanoidi ranije su korišćeni na aerodromima, tokom međunarodnih samita i u gradskim službama zaduženim za javni red. Međutim, ovo će biti jedna od najobuhvatnijih implementacija industrijskih humanoidnih robota do sada.

Walker S2 je visok oko 1,76 metara i posjeduje 52 stepena slobode, uključujući 11 u svakoj ruci, što mu omogućava precizno manipulisanje, sklapanje i hvatanje različitih predmeta. Može da nosi do 15 kilograma težine u svakoj ruci, da se saginje i radi duboke čučnjeve, kao i da održava ravnotežu pri brzini do 7,2 km/sat (2 m/s).

Jedna od ključnih karakteristika je autonomni sistem dvostruke baterije. Robot samostalno može da zamijeni praznu bateriju potpuno napunjenom za samo tri minuta. AI sistemi BrainNet 2.0 i Co-Agent omogućavaju multimodalno razmišljanje, planiranje zadataka i reagovanje u nepredviđenim situacijama, dok binokularni RGB stereo sistem obezbjeđuje percepciju dubine nalik ljudskoj.

Ukupne porudžbine za Walker seriju dostigle su 1,1 milijardu juana (115 miliona dolara). UBTech planira da do kraja godine isporuči 500 robota, da desetostruko poveća proizvodnju tokom naredne godine i dostigne kapacitet od 10.000 jedinica godišnje do 2027, uz istovremeno smanjenje troškova proizvodnje.