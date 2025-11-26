Tinejdžeri podnijeli žalbu sudu, aktivisti dižu glas, ali vlada ne odustaje. Australija uvodi istorijsku zabranu društvenih mreža za djecu - a kazne su paprene za kompanije koje je prekrše.

Izvor: Unsplash

Australijska vlada saopštila je danas da će djeci mlađoj od 16 godina biti zabranjena upotreba društvenih mreža, uprkos žalbi koju su dva tinejdžera uz pomoć grupe aktivista danas podnijeli sudu.

Ministarka za komunikaciju Anika Vels osvrnula se na žalbu i Parlamentu saopštila da će njena vlada ostati posvećena tome da zabrana stupi na snagu na vrijeme, piše AP.

"Neće nas zastrašiti pravne žalbe. Neće nas zastrašiti velike tehnološke kompanije. Ostajemo odlučni u ime australijskih roditelja", rekla je ona.

Predsjednik organizacije "Projekat za digitalnu slobodu" i državni poslanik Novog Južnog Velsa za manjinsku Libertarijansku stranku Džon Rudik ocenio je da zabrana predstavlja direktni napad na prava za slobodu političke komunikacije mladih ljudi.

Tehnološki gigant Meta prošle nedelje je počeo da šalje upozorenja australijskoj djeci mlađoj od 16 godina da preuzmu svoju digitalnu istoriju i obrišu naloge sa mreža Facebook, Instagram i Threads prije nego što zabrana stupi na snagu.

Zabrana, prva tog tipa u svijetu, treba da stupi na snagu 10. decembra, a njom su, pored navedenih, obuhvaćene i društvene mreže Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit i Kick, ali ne i platforma za dijeljenje slika Pinterest.

Kompanije koje ne ispoštuju ovu zabranu moraće da plate kaznu u iznosu od 50 miliona australijskih dolara (32 miliona američkih dolara).