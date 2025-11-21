Probudite nostalgiju uz novu-staru WhatsApp funkciju - About.

Izvor: WhatsApp

WhatsApp se sa svojom "najnovijom" funkcijom vraća u prošlost. Zapravo, vraća se u daleku prošlost, jer oživljava svoju prvu funkciju.

Riječ je o funkciji About, koja se može shvatiti kao ažuriranje statusa ili kao WhatsApp verzija AIM (AOL Instant Messenger) poruke "away". Dizajnirana je da kontaktima na prvi pogled da do znanja šta se dešava, na primjer šta vas zaokupira i šta bi moglo da vas uspori da odgovorite na poruke.

About se pojavljuje na profilu korisnika i na vrhu četova. Podrazumijevano, About poruka će nestati nakon 24 sata, ali se može podesiti da nestane ranije ili da se zadrži duže. To je moguće učiniti odabirom opcije "set about" u podešavanjima WhatsApp-a. Takođe, korisnik ima kontrolu nad tim ko može da vidi njegovu About poruku, pa je može ograničiti na svoje kontakte ili dozvoliti bilo kome da je vidi na njegovom profilu.

Ovo je praktično malo ažuriranje koje oponaša funkciju bilješki u aplikacijama Instagram i Facebook. Funkcija About će od ove nedelje ponovo biti dostupna svim korisnicima WhatsApp-a na mobilnim uređajima.

Izvor: WhatsApp