Novi model donosi jače rezonovanje, bolje razumijevanje konteksta i rekordne rezultate na testovima, a već je uključen u Google pretragu i ostale aplikacije.

Izvor: Google

Bitka za titulu najpametnijeg AI modela na svijetu upravo je postala mnogo zanimljivija. Google je predstavio Gemini 3 model i direktno izazivao konkurenciju tvrdnjom da je riječ o "najinteligentnijem modelu" do sada.

Novi LLM donosi unaprijeđeno rezonovanje, što znači i bolje razumijevanje dubinu i nijanse zadataka koje obrađuje. Ali, prema Google-u, trebalo bi i da bolje shvata "kontekst i namjeru iza zahtjeva", što znači da bi korisnici trebalo da dobiju tražene rezultate uz manji broj upita.

Gemini nije unaprijeđen samo kao samostalni model. Google je potvrdio da je novi LLM implementiran u velikom obimu u njihove proizvode, što znači da je Gemini 3 već aktivan u AI režimu Google pretrage. Ovo je prvi put da je kompanija novi model implementirala u "Search" istog dana kada je lansiran (trenutno je dostupan samo Google AI Pro i Ultra pretplatnicima). Naravno, Gemini 3 je sada dostupan i u Gemini aplikaciji, ali i u AI Studio i Vertex AI okruženjima, kao i u Google-ovoj agentnoj razvojnoj platformi Antigravity.

Kao što je i praksa, Google je odmah prikazao Gemini 3 rezultate na različitim benchmark testovima. Na primer, Gemini 3 Pro je sada lider na LMArena rang listi sa rezultatom od 1501 Elo, ispred xAI-jevog Grok-a, kao i svog prethodnika, Gemini 2.5 Pro.

A ako želite da ga dodatno “pogurate”, tu je Gemini 3 Deep Think verzija, posebno optimizovana za složeno rezonovanje i najzahtjevnije zadatke. Ovaj model postiže znatno bolje rezultate u odabranim benchmark testovima, uključujući čuveni i izuzetno težak Humanity’s Last Exam.

Pored svega toga, Google je redizajnirao i Gemini aplikaciju. Najveća novina je My Stuff folder, u kojem se nalaze svi vaši razgovori i dokumenti kreirani u Gemini-ju. Kompanija je takođe poboljšala iskustvo kupovine i počela da eksperimentiše sa generativnim interfejsima koji se kreiraju u realnom vremenu, na osnovu korisnikovog unosa.

Na kraju, Gemini Agent je nova funkcija koja može da obavlja kompleksne zadatke u više koraka, uključujući upravljanje sastancima i podsjetnicima, organizovanje mejlova ili izvođenje istraživanja na internetu.

Gemini 3 Izvor: YouTube / Google DeepMind

Izvori: Google, Mashable