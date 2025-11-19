Otkrivene su dvije velike šupljine ispod granitnih ploča na istočnoj strani Mikerinove piramide, a istraživači vjeruju da bi mogle da vode ka tajnom prolazu koji je vjekovima ostao neprimijećen.

U senci Velike piramide i impozantne piramide faraona Kefrena nalazi se Mikerinova piramida. Ovaj grobni spomenik uzdiže se iz peska Gize i i dalje privlači pažnju istraživača. I posle više od četiri hiljade godina, građevina iz doba Starog kraljevstva i dalje krije svoje tajne.

Treća po veličini piramida na visoravni Giza trpela je udare pustinjskih vetrova, pljačkaše, pa čak i neuspešan pokušaj rušenja. Sultan Al Aziz Uthman naredio je uništavanje piramida u dvanaestom veku, ali uspeo je samo da napravi duboku „ranu“ na njenoj severnoj strani. Ipak, to nije jedina neobičnost. Istočna fasada bila je obložena uglačanim granitnim pločama koje se nalaze samo oko ulaza, a razlog za to nikada nije bio potpuno jasan.

Istraživači sa Univerziteta u Kairu i Tehničkog univerziteta u Minhenu, deo tima ScanPyramids, odlučili su da to ispitaju. To je ista grupa koja je ranije otkrila skriveni hodnik u Velikoj piramidi. Kada su skenirali Mikerinovu piramidu, otkrili su anomalije ispod granitnih ploča. Ispostavilo se da su to dva vazdušna prostora, o čijem postojanju je još 2019. pretpostavio istraživač Stin van den Hoven. Ovi prostori mogli bi da ukazuju na tajni ulaz koji su davni pljačkaši možda prevideli.

Da bi istražili šta se krije iza granita, koristili su tri savremene, neinvazivne metode. Električna tomografija otkriva skrivene strukture tako što meri koliko se materijal opire prolasku električne struje. Radar koji prodire kroz zemlju šalje elektromagnetni puls u zid i beleži kako se odbija od onoga što se nalazi unutra. Treća metoda, ultrazvučno ispitivanje, šalje zvučne talase u kamen i meri kako se odbijaju od eventualnih šupljina. Sve tri opcije omogućavaju da se otkriju granice između čvrstog kamena i vazduha.

Zbog oštećenja na severnoj strani već se znalo da se Mikerinova piramida ne sastoji od savršeno uklopljenih blokova. Graditelji su praznine popunjavali komadima krečnjaka. Ali ono što su istraživači sada našli mnogo je veće od pukotina koje su ranije proučavane. Jedna od šupljina je toliko velika da bi čovek mogao da stane u nju, što dodatno budi sumnju da se radi o skrivenom prolazu. Ipak, za potvrdu će biti potrebno dublje istraživanje, jer trenutne metode ne mogu da pokažu koliko se duboko ove šupljine pružaju.

Zašto je Mikeren sagradio manju piramidu od svojih prethodnika takođe je misterija. Legenda kaže da je sanjao kako će umreti za samo nekoliko godina, pa možda zato nije imao vremena da podigne građevinu veličine one koju su ostavili njegovi preci. Za sada izgleda da njegova piramida, izranjala iz pustinjskog vetra i vremena, još čuva svoje najdublje tajne.

