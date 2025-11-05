Presuda na kolektivna tužbu u Ujedinjenom Kraljevstvu dodaje još 1,5 milijardi funti na rastuće pravne troškove kompanije Apple, ovog puta zbog provizija nametnutih developerima.

Izvor: SmartLife / YouTube / Apple

Britanski apelacioni tribunal za zaštitu konkurencije presudio je da je Apple zloupotrebio dominantan položaj nametanjem pretjeranih provizija developerima. Sud smatra da su nepotrebni troškovi prebačeni na potrošače. Tehnološki gigant iz Kupertina sada mora da isplati do 1,5 milijardi funti, odnosno oko 1,72 milijarde eura.

Kolektivnu tužbu je podnijela britanska akademkinja Rejčel Kent u ime 20 miliona vlasnika iPhone i iPad uređaja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ona tvrdi da je standardna provizija App Store prodavnice od 30 odsto prekomerna. Apple ističe da 85 odsto programera ne plaća ništa, ali servisi poput Spotify-ja navode da im takse ugrožavaju poslovanje.

Presuda propisuje da britanskim korisnicima sleduje značna naknada štete. Apple je najavio žalbu, a ročište narednog mjeseca odrediće koliko će tačno pojedinačni podnosioci dobiti novca. Ako svi korisnici podnesu zahtjev za isplatu, naknada bi iznosila približno 75 funti, odnosno oko 86 eura po osobi.

Ovaj slučaj je dio šireg talasa tužbi protiv velikih tehnoloških kompanija. Regulatori u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropskoj uniji i SAD osporavaju ograničenja Apple-a i Google-a na distribuciju aplikacija i obradu plaćanja. Ranije ove godine, Apple je izgubio dugotrajan spor protiv Epic Games-a u SAD, što ga je primoralo da "olabavi" pravila za procesore plaćanja treće strane.

Apple je, uz protivljenje, sproveo opsežne izmjene politika App Store-a radi usklađivanja sa Zakonom o digitalnim tržištima. Međutim, regulatori su ih ocijenili nedovoljnim i nastavili da izriču kazne.

S druge strane, Google je nedavno donio kontroverzne promjene pravila koje mnoge nazivaju "ubistvom sideloading-a aplikacija", te ostaje da se vidi kako će regulatori prihvatiti taj poziv.