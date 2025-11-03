Apple je postao treća kompanija na svijetu od 4 biliona dolara. Uprkos AI zaostatku i trgovinskim barijerama, rast se nastavlja.

Izvor: Apple

Apple je postao tek treća velika tehnološka kompanija koja je dostigla tržišnu vrijednost od 4 biliona dolara, nakon kompanija Nvidia i Microsoft.

Kako prenosi Reuters, cijena Apple akcija porasla je za 0,2% na 269,2 dolara, čime je gigant dostigao istorijski maksimum i probio granicu od 4 biliona dolara.

Iako je početkom godine Apple-ova tržišna kapitalizacija trpjela zbog carina koje je uveo Donald Tramp i izostanka značajnijeg napretka u oblasti vještačke inteligencije, kompanija je uspjela da prevaziđe dio problema diversifikacijom lanca snabdijevanja, sklapanjem lokalnih ugovora o proizvodnji u SAD-u i rastućom potražnjom za iPhone 17 modelima.

Pored toga, kompanija je u periodu od aprila do juna zabilježila najjače kvartalne rezultate u poslednjih nekoliko godina, sa dvocifrenim rastom zahvaljujući novim M4 Mac računarima, prodaji iPhone 16 modela i sve većem servisu poslovanja.

S obzirom na to da su prognoze kompanije bolje od očekivanih, nije isključeno da će Apple-ova tržišna vrijednost nastaviti da raste.

Apple muku muči sa vještačkom inteligencijom

Apple je postao kompanija vrijedna 4 biliona dolara tri godine nakon što je probio granicu od 3 biliona. Iako nije prvi koji je dostigla taj cilj, impresivno je što je to učinio uprkos zaostatku u oblasti vještačke inteligencije.

Posebno je zanimljivo da je potražnja za iPhone 17 modelima izuzetno visoka, iako kompanija ove godine nije značajno investirala u svoju Apple Intelligence platformu.

Nakon fijaska sa Siri i objave kompanije da će novo Siri iskustvo biti odloženo za sledeću godinu, djeluje da Apple ima dovoljno prostora da pronađe svoju AI strategiju, jer ostatak poslovanja funkcioniše bolje nego ikad.

Čak i uz gubitak ključnih AI inženjera koji su prešli u Meta-u, tržište i dalje vjeruje u Apple-ov poslovni model, s obzirom na to da kompanija već priprema nove uređaje za naredni period, među kojima su AR naočare, iPhone Fold i redizajnirani MacBook Pro koji se očekuje krajem 2026. godine.