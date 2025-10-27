Da vam više nijedan Reels ne pobjegne - Instagram uveo istoriju gledanja!

Izvor: Ilija Baošić

Koliko puta vam se desilo da vam na Instagramu "pobjegne" video? Koliko ste puta pokušali da ga pronađete, a aplikacija se pravila kao da nikada nije postojao? Toj agoniji je došao kraj - Instagram je konačno uveo funkciju koju smo svi tražili: istoriju pogledanih Reels videa.

Vijest o ovom korisnom dodatku doneo je sam Adam Moseri, šef Instagrama, koji je na svom profilu podijelio detalje o novoj funkciji.

U kratkom videu Moseri je objasnio da korisnici sada mogu da pregledaju listu svih Reels videa koje su ranije gledali - čak i ako ih nisu odgledali do kraja. Dovoljno je da otvorite podešavanja, uđete u "Your Activity", pa u "Watch History".

Ako ispratite ove korake, tamo vas čeka pregled svega što vam je prošlo kroz feed. Listu možete filtrirati hronološki, po vremenu ili autoru, kako biste brže došli do onoga što tražite.

Drugim riječima, kraj uzaludne potrage i nerviranja jer "Instagram neće da izbaci onaj video kad Bajaga ispaljuje voditelja".

Moseri je na kraju poručio da "stiže još toga", pa djeluje da Instagram sprema ozbiljan talas korisnih funkcija. Nadajmo se da su bar upola korisne kao istorija pogledanih Reels videa.