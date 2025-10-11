Od 16. decembra stupa na snagu nova politika privatnosti na Facebook i Instagram platformama. Kompanija Meta je upravo najavila da će koristiti sadržaj razgovora sa Meta AI četbotom za oglašavanje.

Izvor: SMARTLife

Meta je najavila kontroverznu promjenu politike privatnosti koja će uticati na sve korisnike Facebook i Instagram platformi. Kompanija planira da počne da koristi razgovore sa Meta AI četbotom kako bi dodatno personalizovala sadržaj i reklame koje se serviraju.

Konkretno, sve što kažete ili pitate Meta AI - bilo da se radi o tekstualnom dopisivanju ili glasovnom razgovoru - uskoro će postati dio podataka koji formiraju vaš lični profil za preporuke sadržaja i reklama.

Ako, recimo, pričate sa četbotom o planinarenju, Facebook i Instagram će pretpostaviti da volite prirodu i početi da vam nude više objava, grupa i reklama o toj temi.

Meta je o ovoj promjeni počela da obavještava korisnike u regionu 10. oktobra putem notifikacija u aplikacijama, a nova politika privatnosti stupa na snagu 16. decembra 2025. godine.

Obaveštenje o novoj politici privatnosti koje je Meta 10. oktobra uputila korisnicima u Srbiji

Iz kompanije tvrde da će ovakav pristup poboljšati preporuke i učiniti ih relevantnijim. "Ova promjena će pomoći da preporuke postanu relevantnije, tako da korisnici vide više onoga što ih zanima - i manje onoga što ih ne zanima", poručuju iz Meta-e.

Korisnici će i dalje moći da kontrolišu svoje preporuke kroz opcije kao što su "Ads Preferences" i podešavanja feed-ova. Meta takođe navodi da neće koristiti teme poput religije, orijentacije, političkih stavova ili zdravstvenih podataka za personalizaciju reklama.

Ova promjena stiže u trenutku kada Meta AI koristi više od milijardu ljudi mjesečno, a kompanija očigledno želi da iskoristi tu ogromnu bazu korisnika za finije podešavanje svog algoritma.

Iako iz Meta-e tvrde da će korisnici zadržati kontrolu, činjenica da razgovori sa AI četbotom sada postaju dio sistema za personalizovane reklame otvara ozbiljna pitanja o privatnosti.