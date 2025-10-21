Revolucionarni implant mrežnjače vratio je vid pacijentima sa staračkom degeneracijom makule. Naučnici kažu da ovaj proboj otvara novo poglavlje medicine.

Izvor: Moorfields Eye Hospital

Lekari su po prvi put uspjeli da djelimično povrate vid pacijentima koji su oslijepjeli od degeneracije makule - zahvaljujući elektronskom implantu i AR naočarima.

Suva, staračka degeneracija makule je bolest koja polako oštećuje makulu, dio mrežnjače zadužen za centralni vid. Njena napredna, neizlječiva faza poznata je kao geografska atrofija i pogađa milione ljudi širom svijeta. Dosadašnji tretmani mogli su samo da uspore gubitak vida, ali ne i da ga povrate. Sve do sada.

U revolucionarnom kliničkom ispitivanju, više pacijenata povratilo je sposobnost čitanja nakon što su im ugrađene elektronske mrežnjače povezane sa AR naočarima.

"U istoriji vještačkog vida, ovo označava novu eru", rekao je Mahi Mukit, profesor na Univerzitetskom koledžu u Londonu i rukovodilac britanskog ogranka studije. "Slepi pacijenti sada zaista mogu da povrate centralni vid, što do sada nije bilo moguće."

Izvor: Science Corporation

Zahvaljujući PRIMA sistemu - fotonaponskom implantatu sa mikročipom debljine papira, koji sadrži 378 ćelija - naučnici su uspjeli da zamijene funkciju fotoreceptorskih ćelija u oku. Mikročip se hirurški postavlja ispod makule, a zahvat traje manje od dva sata. Nakon mjesec dana oporavka, implant se aktivira.

Pacijent tada koristi AR naočare sa kamerom i infracrvenim projektorom povezanima sa malim džepnim računarom. Kamera registruje okruženje, računar podatke pretvara u infracrveni svjetlosni signal, a projektor ga šalje na implant. On zatim tu svjetlost pretvara u električne impulse koji stimulišu zdrave neurone mrežnjače - i mozak ih tumači kao vizuelne informacije.

Evropska studija obuhvatila je 38 pacijenata koji su izgubili centralni vid, ali su zadržali periferni. Na kraju istraživanja, čak 84% njih ponovo je moglo da čita slova, brojeve i riječi - neki čak i pet redova sa standardne tabele za testiranje vida.

Izvor: Science Corporation

"Prije implanta, bilo je kao da u očima imam dva crna diska", rekla je Šila Irvin, pacijentkinja iz Moorfields Eye bolnice u Londonu. "Nije boljelo, ali sam bila svjesna svakog trenutka. Kada sam prvi put vidjela slovo, to je bio nevjerovatan osjećaj."

Irvin, nekada strastvena čitateljka, sada ponovo čita sitna slova i rješava ukrštenice. Jedan od francuskih učesnika uspio je da koristi novi vid da se samostalno snađe u metrou u Parizu.

Rezultati studije, objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine, i bude ogromnu nadu za milione oboljelih od staračke degeneracije makule.

"Ovo su stariji pacijenti koji nisu mogli da pišu, čitaju niti prepoznaju lica. Sada, nakon godina tame, ponovo koriste svoj vid", rekao je Mukit. "A čitanje je upravo ono što im je najviše nedostajalo."