Redmi K90 Pro Max stiže sa pravim 2.1 audio sistemom i subwoofer-om koji je potpisuje Bose.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi uskoro predstavlja novu seriju telefona Redmi K90, ali sve oči su uprte u jedan model - Redmi K90 Pro Max. Ovaj flagship donosi nešto što do sada nismo vidjeli ni kod najskupljih telefona - 2.1 audio sistem sa zasebnim subwoofer-om, razvijenim u saradnji sa čuvenim brendom Bose.

Zahvaljujući ovom dodatku, očekuje se da će telefon moći da reprodukuje dublje basove i kvalitetniji zvuk, kakav se rijetko čuje na telefonima.

Informaciju je potvrdio poznati kineski insajder Digital Chat Station, koji je na mreži Weibo otkrio da će Redmi K90 Pro Max imati treći zvučnik smješten na zadnjoj strani kućišta, blizu modula kamera. Njegova uloga biće jasna - da preuzme niske frekvencije i pruži pravi bas koji se osjeti pod prstima.

Na promotivnim fotografijama telefona može se vidjeti kružni element sa Bose logotipom, što potvrđuje saradnju dvije kompanije.

Izvor: Xiaomi

Kada Redmi K90 Pro Max bude lansiran 23. oktobra, postaće prvi Xiaomi telefon, i jedan od rijetkih modela u istoriji pametnih telefona koji ima punokrvnu 2.1 konfiguraciju, u kojoj subwoofer dopunjava standardni stereo par.