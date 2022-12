Snapdragon 8+ Gen 1 i 8 Gen 2, visoka rezolucija AMOLED ekrana, baterije od 5.500 i 5.000 mAh i bežično punjenje.

Izvor: Weibo / Redmi

Redmi K serija pametnih telefona je dobro poznata po sjajnim specifikacija, ali i sjajnoj ceni, a takođe je poznata po tome što Poco uređaji često pozajmljuju njen dizajn. S tim na umu, verovatno smo upravo saznali kako će izgledati budući Poco F5, jer je Xiaomi upravo lansirao najnovije Redmi K60 i K60 Pro telefone.

Ova dva uređaja su svojim dizajnom identična i donose veoma prepoznatljiv izgled poleđine, što u moru sličnih modela postaje sve teži posao koji proizvođači moraju da obave. Ostrvo koje skladišti tri kamere se nalazi u gornjem levom uglu poleđine, na desnoj strani se nalaze tasteri za paljenje i gašenje i kontrolu zvuka, IR je i dalje prisutan na vrhu, a na dnu se, pored zvučnika, nalazi USB-C port koji i dalje ne podržava USB 3.2 standard!

Oba telefona koriste isti AMOLED ekran dijagonale 6,67 inča, pohvalne rezolucije 1.440 x 3.200 piksela i osvežavaju se brzinom od 120 Hz. Kako bi sadržaj ostao vidljiv čak i dok sunce direktno sija na displej, tu je maksimalno osvetljenje od 1.400 nita, a tu je i podrška za Dolby Vision, kao i HDR10+ sadržaj.

Čipset unutar Redmi K60 modela je jedna od stavki po kojoj se ova dva telefona razlikuju. Redmi K60 Pro poseduje najnoviji Snapdragon 8 Gen 2, sa Adreno 740 grafikom, dok će kupci jeftinijeg uređaja dobiti nešto stariji, ali i dalje impresivan Snapdragon 8+ Gen 1 procesor, sa Adreno 730 grafikom. Ukoliko uzmemo u obzir da je Poco F4 dolazio sa Snapdragon 870 čipsetom, naša opklada je da će Poco F5, kada konačno bude predstavljen, biti zasnovan na K60, a ne na K60 Pro modelu.

Xiaomi je sa ponosom govorio o mogućnostima glavne kamere K60 Pro telefona, za čije potrebe je korišćen optički stabilizovan IMX800 senzor od 50 MP, f/1.9 otvora blende i veličine 1/1,49 inča. Ipak, ovo se ne prenosi i na regularni model, jer je za njega zadužen neimenovani optički stabilizovani senzor od 64 MP, f/1.8 otvora blende i 1/2 inča veličine. Sekundarne kamere nisu previše interesantne, jer je kineski gigant napravio klasičan izbor - ultraširokougaona kamera od 8 MP i makro senzor od 2 MP.

Konačno imamo priliku i da vidimo bežično punjenje na Redmi telefonu. Oba uređaja se mogu puniti brzinom do 30 W jednostavnim postavljanjem na bežični punjač, ali ono po čemu se razlikuju je kapacitet baterije i brzina punjenja putem kabla. Redmi K60 poseduje bateriju kapaciteta 5.500 mAh i podržava punjenje do 67 W, dok Pro model poseduje nešto manju bateriju od 5.000 mAh i podržava brzo punjenje do 120 W.

Oba uređaja su lansirana za kinesko tržište i ne očekujemo da ćemo ih videti u Evropi. Ipak, kao što smo već rekli, vrlo je verovatno da će jedan od njih, a najverovatnije regularni model, stići do nas pod imenom Poco F5. Početna cena Redmi K60 modela je 2.499 juana (oko 340 evra), dok je za Redmi K60 Pro potrebno izdvojiti najmanje 3.299 juana (oko 445 evra).