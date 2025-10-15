Moto X70 Air je tanak svega 5,98 mm i posjeduje bateriju kapaciteta od 4.800 mAh.

Izvor: Motorola

Trend lansiranja ultratankih telefona nije rezervisan samo za tržište premijum uređaja. Motorola je upravo predstavila svoj odgovor u srednjem segmentu - Moto X70 Air, koji je debeo svega 5,98 mm i težak 159 grama.

Ekran od 6,7 inča je OLED panel sa 1220p+ rezolucijom i osvježavanjem od 120 Hz. Maksimalna osvijetljenost dostiže 4.500 nita u HDR režimu, a u gornjem dijelu ekrana nalazi se izrez selfi kamere od 50 MP. Ispod ekrana je smješten i čitač otiska prsta.

Izvor: Motorola

Iako nije tanak kao Galaxy S25 Edge ili iPhone Air, Motorola nudi značajno veću bateriju kapaciteta od 4.800 mAh. Ovo rešenje pritom podržava 68 W brzo punjenje kablom i 15 W bežično. Poređenja radi, S25 Edge ima bateriju od 3.900 mAh, a iPhone Air tek 3.149 mAh.

Kućište Moto X70 Air je izrađeno od metala, ojačano da izdrži padove pod različitim uglovima, a posjeduje i IP68 i IP69 sertifikate - što znači da može da izdrži potapanje u vodu i prskanje vrućim mlazom.

Moto X70 Air dolazi u nekoliko Pantone nijansi: Gadget Gray, Lily Pad i Bronze Green. Boje su uparene sa kontrastnim prstenovima oko kamera i Power tastera.

Izvor: Motorola

Glavna kamera je rezolucije 50 MP, čiji senzor potpisuje Samsung (nije precizirano koji tačno), a iste rezolucije je i ultraširokougaona kamera.

Ispod haube se nalazi Snapdragon 7 Gen 4 čipset, koji na raspolaganju ima 12 GB LPDDR5X RAM i do 512 GB interne UFS 3.1 memorije. Uprkos tankom profilu, Motorola je uspjela da unutar kućišta smjesti i "3D vapor chamber" sistem hlađenja.

Motorola Moto X70 Air već je istaknut na sajtu kompanije Lenovo u Kini, ali cijena još nije objavljena. Očekuje se da uskoro počne prodaja i na globalnom tržištu, gdje će ovaj model najvjerovatnije biti poznat kao Motorola Edge 70, tvrdi GSMArena.

Motorola nije prva kompanija koja je predstavila ultratanak telefon u srednjoj klasi. Prethodno je to uradio TECNO sa Spark Slim i Pova Slim modelima, koji imaju nešto veći kapacitet baterija, ali i sporije punjenje.